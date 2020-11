27 ноября 2020 г. Робин Диксон | The Washington Post Российские добровольцы обмениваются историями - и титрами антител - как исследователи-любители "Друзья и родственники называли их "подопытными кроликами" и предупреждали, что они рискуют заполучить ужасные проблемы со здоровьем из-за вступления России в вакцинную гонку. Но группа россиян, которые в качестве добровольцев включились на раннем этапе в испытания российской вакцины "Спутник V", стали своего рода исследователями-любителями - до получения официальных результатов полных данных фазы 3, до которых остаются еще месяцы, хотя российские чиновники во вторник и заявили, что вакцина эффективна на 95%. Вместо этого они основали онлайн-сообщество и, словно члены школьной научной команды "ботаников", проводят свои собственные изыскания и анализы", - пишет The Washington Post. "Около 1500 человек обмениваются сообщениями, отвечают на вопросы и делятся результатами тестов на антитела и другими сведениями о состоянии здоровья в неофициальной группе в Telegram (...). Онлайн-группа приветствует новичков, отчаянно пытающихся принять участие в испытаниях вакцины, отправляя им ссылки на лучшие места, где их могут быстро включить. Члены группы сочувствуют разочарованным участникам, которые, как им кажется, получили прививки плацебо в ходе испытаний. Они строят графики результатов и симптомов и обмениваются технической информацией об антителах и Т-клетках", - говорится в статье. "Экспертов среди них, имеющих опыт и знания в биохимии или анализе данных, немного, а большинство из них - обычные люди (...) Их разговоры должны показаться знакомыми. Как и российские официальные лица, почти все авторы сообщений в группе в Telegram говорят о том, что вакцина Sputnik V эффективна. (...)", - пишет издание. "Дмитрий Кулиш, биохимик и профессор Центра предпринимательства и инноваций при Сколковском институте науки и технологий, частном исследовательском институте в Москве, принял участие в испытаниях, потому что это был единственный способ получить вакцину. "Короче говоря: мне сделали две прививки, и два дня назад я получил анализ на уровень антител, и он действительно высокий, и я так рад этому", - сказал он в интервью. "По данным российского сайта расследований "Проект", представители российской элиты, включая магнатов и чиновников, выстраивались в очередь, чтобы тайно получить прививки вакцины "Спутник V" еще до того, как она была зарегистрирована в августе. Российские чиновники отрицают, что российская элита получила ранний внутренний доступ к вакцинированию, - говорится в статье. - (...) Однако многие другие россияне по-прежнему скептически относятся к вакцинации в целом. по данным октябрьского опроса Левада-центра, 59% россиян не стали бы вакцинироваться от коронавируса. Опрос не отражает причин скептицизма. Но, как и в Европе, США и других странах, в России в некоторых кругах укоренилось лобби против вакцинации - как и теории заговора, предполагающие, что нового коронавируса не существует". "Что касается эффективности российской или любой другой вакцины, я не думаю, что кто-то знает наверняка. Только время покажет", - говорит 39-летний доброволец Александр Самсонов, член Telegram-группы, который утверждает, что у него произошло мощное увеличение титра антител, если верить тесту итальянской фирмы DiaSorin, проведенному в одной московской лаборатории. Летом Самсонов уволился с должности специалиста по связям с общественностью, потому что его начальник настаивал, чтобы сотрудники вернулись к офисной работе, где мало кто беспокоился о мерах защиты, таких как маски и перчатки. (...) "Я был в стрессе. Я все время сидел дома, - признался он. - Сидишь дома целый день и набираешь вес". "Самсонов решил присоединиться к испытаниям вакцины после того, как от COVID-19 скончалась его 92-летняя бабушка, и вирусом заразились его друзья. "Они рассказывали мне ужасные вещи. Некоторые заболели диабетом. У некоторых образовались тромбы. А у некоторых были проблемы с легкими", - говорит он. Но некоторые коллеги и друзья также посмеивались над предпринимаемыми Самсоновым мерами защиты, включая маски и перчатки. "Они говорили мне - поскольку вакцина не протестирована до самого конца, и поскольку вопрос вакцинации политический, у меня будут проблемы со здоровьем, - рассказал он. - У меня никогда не будет детей, и из-за этой вакцины у меня разовьются различные болезни". "По его словам, вакцина, пусть даже экспериментальная, помогает поднять ему настроение (...). Он нашел новую работу в сфере связей с общественностью. "Я чувствую себя намного спокойнее. Я чувствую, что теперь могу выйти из самоизоляции, - говорит он. - Я не могу жить в изоляции до лета 2021 года". "(...) 36-летний Владимир Русецкий и его жена Елена, оба IT-специалисты, создали Telegram-группу для обмена информацией и были удивлены, увидев, насколько быстро она выросла. Они дважды пролетели по 1670 миль из своего родного Омска до Москвы, чтобы принять участие в испытаниях и сделать две серии прививок. Они боялись заразить родителей. "Когда у тебя есть родственники старшего возраста, это страшно", - говорит Русецкий. По его словам, тесты на антитела после вакцинации показали, что их уровень высокий". "Он надеется, что группа убедит скептиков, в том числе друзей и семью, подумать о том, чтобы сделать прививку, когда он станет широко доступной в начале следующего года". "Дочь моей жены, которая живет в Америке, назвала нас подопытными кроликами. Теперь она видит, что у нас есть антитела, и ее отношение изменилось", - рассказал Русецкий. Пара по-прежнему соблюдает правила в отношении масок и перчаток, в основном, чтобы показать пример другим. (...)" "Макс Попов, гражданин Канады, участник Telegram-сообщества о вакцинации и связанной с ним группы в Facebook, сказал, что причин опасаться российской вакцины нет. Но у него и его жены-россиянки Натальи Христюковой антител после прививок в рамках клинических испытаний не появилось. "На основании этого я решил, что и моя жена, и я, к сожалению, находимся в группе плацебо", - говорит Попов, который занимается производством и установкой телевизионного оборудования в России". "Русецкий уверен, что получил вакцину, а не плацебо. Он назвал ее "меняющей жизнь". "И если те люди, которые не хотели вакцинироваться, посмотрят на меня, передумают и сделают прививку, - сказал он, - это будет просто замечательно". Источник: The Washington Post