Поэтому Германия - это рай для террористов

"Они живут среди нас - и зачастую никто не знает, где они находятся в данный момент. По данным Федерального ведомства по охране конституции, органы безопасности ФРГ насчитывают в стране более 600 исламистов, представляющих потенциальную угрозу для общественного порядка. В них явно видят угрозу безопасности - но не работают с ними соответствующим образом", - пишет немецкий таблоидBild.

"Один из примеров такой несостоятельности - Анис Амри, совершивший теракт на рождественской ярмарке. 16 декабря 2016 года тунисец въехал на грузовике на рождественскую ярмарку на площади Брайтшайдплац в Берлине - погибло 12 человек", - напоминает издание.

"Преступник нелегально приехал в Германию в июле 2015 года во время миграционного кризиса и затем беспрепятственно передвигался по стране. Это стало возможным из-за того, что ведомства не согласовывали друг с другом свою работу - хотя будущий преступник давно был известен как исламист", - подчёркивает Bild.

"Телефон Амри прослушивался, посредник из салафитской среды ("Мурат") предупреждал следователей. Он знал, что Амри планировал теракт. (...) Но, судя по имеющейся информации, берлинские ведомства сомневались в его предупреждениях. Ничего предпринято не было. Вместо этого за время своего пребывания в Германии террорист активно пользовался благами социальной системы: под 14 разными именами он подал ходатайства о предоставлении убежища и получал социальные выплаты", - говорится в статье.

"Какие органы и когда дали осечку, не выяснено до сих пор", - указывает издание.

Из-за несостоятельности правоохранительных органов в Германии свободно чувствовали себя и другие террористы и потенциально опасные лица, продолжает Bild.

"Телохранитель бен Ладена, исламист, занимавшийся радикализацией других: в июле 2018 года после многолетних юридических промедлений в Тунис был депортирован 44-летний Сами А. (...) Он приехал в Германию в 1997 году, проходил, согласно расследованию, обучение в афганском лагере по подготовке террористов и вплоть до своей депортации должен был ежедневно являться в полицию Бохума, так как считалось, что он представляет "серьёзную и существенную угрозу для общественной безопасности". Тем более непостижимым является тот факт, что в 2000 и 2001 годах А. работал в немецкой охранной компании. Это выявило расследование медиагруппы Funke. (...) Сотрудники компании Klüh Security GmbH занимаются защитой и охраной известных личностей и крупных мероприятий, а также аэропортов, банков, больниц и учреждений бундесвера".

"В 2004 году в Германию, предположительно из Чечни, приехал Рашид К., - пишет издание далее. - Его ходатайство о предоставлении убежища было отклонено уже в 2005 году. Однако депортировать его было невозможно, так как, по данным российских ведомств, там он был неизвестен. В 2019 его дело привлекло к себе всеобщее внимание в связи с тем, что он был отправлен в следственный изолятор лишь с третьей попытки, несмотря на то, что среди прочего у него дома имелись боевой пистолет и боеприпасы".

"Следователи подтвердили в разговоре с Bild: Рашид К. был хорошим знакомым предполагаемого террориста ИГИЛ* Угура С. В конце марта проживавший в Германии турок спровоцировал проведение антитеррористической операции в земле Северный Рейн - Вестфалия, так как в одном из телефонных разговоров прозвучали слова: "Завтра прогремят два взрыва!". Однако то, что он планировал теракт, не удалось доказать до сих пор".

"Рашид К. - известный салафит, его считают лицом, представляющим потенциальную угрозу для общественной безопасности. Лишь в конце сентября 2020 года его депортировали в Россию - это решение отсрочивалось более 30 раз", - указывает издание.

Сириец Айман Н., бежавший в Германию из Сирии в 2015 году, в начале 2017 года вступил в контакт со сторонниками ИГИЛ* в интернете. ?В чате с работавшим под прикрытием сотрудником ведомства по защите конституции он писал: ? Я приехал в Германию не для того, чтобы здесь жить. И не для того, чтобы убить здесь ножом пару человек. У меня большие планы...", - передаёт издание.

4 сентября 2017 года Айман С. был направлен в следственный изолятор. Однако суд приостановил рассмотрение его дела в связи с проведением дополнительного расследования. "Айман Н. вышел на свободу. С декабря он живёт в общежитии для беженцев во Фридерсдорфе, носит электронный браслет слежения и находится под круглосуточным наблюдением. Расходы: около 5 тыс.евро в день", - отмечает Bild.

Сириец Джабер аль-Бакр приехал в Германию в феврале 2015 года и получил право проживать в стране в течение трех лет. "Уже год спустя на 22-летнего молодого человека обратило внимание ведомство по охране конституции: аль-Бакр искал в сети информацию об изготовлении взрывчатки и покупал необходимые для нее компоненты. По данным ведомства, по заказу ИГИЛ* он должен был осуществить теракты в поездах или в аэропортах Берлина".

?(...) 8 октября опергруппа взяла штурмом квартиру в Хемнице, где он остановился у своего знакомого. Однако аль-Бакр скрылся - он просто вышел через дверь и убежал, полицейские со своим тяжёлым снаряжением не смогли его догнать".

Позднее аль-Бакр был арестован в Лейпциге. "(...) Стало известно, что во второй половине сентября 2016 года аль-Бакр изучал один из аэропортов Берлина в качестве возможного места совершения теракта. (...) Однако на тот момент сириец не был на прицеле у органов безопасности. По данным издания Welt am Sonntag, решающая информация об аль-Бакре поступила от спецслужбы США",- говорится в статье.

Аюб Б., продолжает издание, радикализовался в 2012 году в одной из мечетей Вольфсбурга. ?Он публиковал враждебные сообщения о США и евреях в Facebook. С июня по август 2014 года он находился в Сирии, примкнул к ИГИЛ*, обучался обращению с тяжёлым оружием и взрывчаткой. (...) По возвращении Аюб Б. примкнул к террористической ячейке в Вольфсбурге, в которую входили около 50 человек, и выступал контактным лицом в общении с ИГИЛ*. (...) Полиция и земельное управление уголовной полиции по сей день уверяют, что узнали о главаре вольфсбургской ячейки лишь после возвращения Аюба Б. (...) В декабре 2015 года он был приговорён к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы,(...) при этом высшей мерой наказания могли стать 10 лет".

?По-прежнему существует слишком много ведомств, которые следуют своим собственным стратегиям и делятся данными лишь тогда, когда это становится абсолютно необходимым", - сказал в разговоре с Bild эксперт по вопросам терроризма Петер Нойманн.

?Также едва ли возможно вести непрерывное наблюдение - для этого ведомствам уже много лет не хватает персонала. (...) Таким образом, - констатирует Bild, - наше правовое государство оказывается несостоятельным именно там, где оно, собственно говоря, должно нас защищать".

*Террористическая организация, запрещенная в РФ