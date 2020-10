27 октября 2020 г. Ларри Эллиот | The Guardian WFH-революция: работа из дома революционизирует наш образ жизни "На это потребовалось время, но промышленная революция внесла глубокие изменения в то, как работают люди. Исчезла кустарная промышленность, появились гигантские фабрики. Люди мигрировали из сельской местности в города. Постепенно, по мере того как экономика становилась все более ориентированной на сектор услуг, на смену большому заводу пришел большой офис, но принцип оставался прежним: сотрудники уходили из дома утром на работу и возвращались вечером. Конечно, так было не у всех. До начала пандемии Covid-19 ныне повсеместно звучащий термин working from home (WFH) "работа из дома" уже описывал примерно 5% из нас", - пишет экономический обозреватель Ларри Эллиот на страницах The Guardian. "Однако за последние семь месяцев картина изменилась. Как заявил главный экономист Банка Англии Энди Халдейн, в самый суровый момент изоляции это число выросло до 50%. Даже сейчас каждый третий человек WFH, работает из дома. Последствия этого сдвига очевидны повсюду: от уменьшения количества людей в торговых центрах в центре города до убытков, которые несут железнодорожные операторы. Но WFH-революция это не только в этом", - указывает Эллиот. "Как отмечает Халдейн, нет никаких доказательств того, что работа из дома повысила известно низкую производительность труда в Великобритании, отчасти потому, что это изменение произошло внезапно, и многие люди были неподготовлены к работе в тесных квартирах с маленькими детьми, требующими внимания. Производительность в расчете на одного работника, похоже, не пострадала, потому что WFH-сотрудники - люди, работающие удаленно - готовы работать дольше - по сути, отдавая работодателям часть времени от ежедневных поездок на работу, которое они экономят", - говорится в статье. "Похоже, что повысился и уровень счастья, отчасти из-за того, что работники не слишком беспокоятся о начале и завершении дня в переполненных поездах, метро и автобусах, а отчасти потому, что они чувствуют, что имеют больше контроля над своей трудовой жизнью. С другой стороны, по прошествии месяцев новизна будет сходить на нет. Работники обнаружат, что им не хватает человеческих контактов, обмена идеями с коллегами и ощущения себя частью команды", - отмечается в статье. "Халдейн считает, что нужно найти баланс: несколько дней дома для тишины и покоя; несколько дней в офисе, чтобы разжечь воображение. Звучит правильно, но даже это представляет собой кардинальное изменение в том, как мы работаем", - указывает Эллиот. (...) Источник: The Guardian