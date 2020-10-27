Быстрее теряют антитела люди с бессимптомным течением Covid-19

"Британское исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона и компанией по исследованию рынка Ipsos MORI, во вторник, 27 октября, обнаружило то, что люди с бессимптомным течением заболевания Covid-19 с большей вероятностью теряют антитела быстрее, чем те, у кого проявились симптомы нового коронавируса", - пишет Le Figaro.

"С 20 июня по 28 сентября обе организации отслеживали в Англии 350 тыс. случайно выбранных людей, которые регулярно тестировались дома, чтобы узнать, есть ли у них антитела к Covid-19, - говорится в статье. "За этот период доля людей с положительным результатом на антитела к Covid-19 снизилась на 26,5%", (...) , - поясняется в официальном сообщении, "что предполагает снижение уровня антител через несколько недель или месяцев после заражения".

"Результаты также предполагают, что у людей, у которых не проявлялись симптомы, связанные с Covid-19, скорее всего, обнаруживаемые антитела исчезают быстрее, чем у тех, у кого были симптомы", - добавляет исследование. Доля антител у людей с положительным результатом теста на коронавирус снизилась на 22,3% за три месяца, тогда как такое снижение достигло 64% у тех, кто не заявлял о своем заражении Covid-19", - указывает издание.

"В исследовании также подчеркивается, что, хотя подобное снижение затрагивает все возрастные группы, пожилые люди страдают в большей степени: с июня по сентябрь доля людей старше 75 лет с антителами снизилась на 39% , в то время как среди 18-24-летних она упала всего на 14,9%", - отмечается в публикации.

"Это исследование является важной частью научно-исследовательских работ, которые помогают нам понять, как антитела к Covid-19 развиваются с течением времени", - с удовлетворением отмечает государственный секретарь здравоохранения Джеймс Бетелл. Однако "пока неизвестно, обеспечивают ли антитела эффективный уровень иммунитета и если такой иммунитет существует, то насколько долго он продлится", - уточнили в Королевском колледже Лондона и и Ipsos Mori, призывая в своем официальном сообщении британцев продолжать соблюдать санитарные предписания", - резюмирует Le Figaro.