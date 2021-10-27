Победить вирус с помощью внеочередного отпуска

"Сейчас в России от коронавируса умирает больше людей, чем когда-либо прежде. Российская политика в основном воздерживается от ограничений, при этом прививки делают лишь немногие. Оплачиваемый отпуск призван сломить новую волну заражений", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Долгое время Россия закрывала глаза на пандемию коронавируса, - отмечает журналистка Катарина Вагнер. - После первого жесткого локдауна весной 2020 года ограничений практически не было, и даже когда количество заражений и смертей снизилось до уровня, который вызвал бы панику в европейских странах, российское общество стоически придерживалось дарвиновской позиции. Пандемию считали оконченной, маски носили только под подбородком, если вообще носили, а правила соблюдения социальной дистанции давно перестали играть роль".

"Однако в последнее время из-за "дельта"-варианта вируса, холодного времени года и низкого уровня вакцинации ситуация стала обостряться как никогда ранее: число умерших от коронавируса, которое в течение нескольких недель оставалось удивительно стабильным и составляло около 800 человек в день, уже несколько дней превышает 1000 человек. Ежедневное число новых случаев заражения также достигает рекордного уровня - в понедельник оно составило почти 38 тыс. случаев. И это только официальные данные, которым не стоит доверять. Кремль вынужден реагировать и прибегает к средствам, которые не потребуют от граждан многого. Президент Владимир Путин вновь распорядился о том, чтобы как минимум с конца октября до 7 ноября, а в зависимости от ситуации в конкретных регионах и на более долгий срок, были объявлены "нерабочие" дни, а работодатели продолжили выплачивать своим сотрудникам зарплату".

"Правительство призвало россиян сделать прививки на выходных, ведь пока привиты только 32% населения, но, как и в предыдущие "нерабочие" дни, многие воспринимают эту меру как оплачиваемый внеочередной отпуск, тем более что в начале ноября начинаются школьные каникулы, и многие россияне запланировали отдых на море в Турции или Египте", - указывает FAZ.

"В течение нескольких месяцев власти безуспешно пытаются активизировать вялотекущую кампанию по вакцинации. Даже обязательная вакцинация для представителей некоторых профессий, денежные вознаграждения пенсионерам, желающих пройти вакцинацию, и лотереи пока не смогли переломить ситуацию. (...) В недоверии к отечественным вакцинам - иностранные в России не зарегистрированы - практически ничего не изменилось с начала года. По данным опроса, проведенного в августе независимым "Левада-центром"*, 52% россиян не готовы прививаться российской вакциной. А 55% сказали, что не боятся заразиться коронавирусом", - говорится в статье.

"При этом Кремль сам подогревает недоверие к вакцинации, например, с помощью фейковых сообщений в государственных СМИ о якобы опасных западных вакцинах. Совсем недавно Путин заявил, что европейцы приезжают в Россию, чтобы сделать прививку "Спутником", а потом "покупают" сертификаты о прививке вакциной Pfizer в ЕС, потому что считают "Спутник" "более безопасным и надежным. Но усилия по организации "прививочного" туризма с Запада в Россию, предпринимавшиеся во времена дефицита вакцин в ЕС, давно канули в лету. "Спутник" до сих пор не зарегистрирован в ЕС из-за отсутствия данных из России. Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил в начале октября, что Россия продолжает откладывать проведение необходимой инспекции Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), что замедляет весь процесс".

"Но есть и другие причины, которые заставляют россиян воздерживаться от вакцинации: прежде всего, приукрашенная статистика, которая скрывает драматичность ситуации. На прошлой неделе даже Путин признал, что ложные данные являются проблемой, и призвал глав регионов не занижать статистику. Если число инфицированных в каком-то регионе растет, это не значит, что правительство там плохо работает, - успокоил он своих подчиненных, - а значит, что проводится много тестов, и это хорошо. Это новый тон: в течение долгого времени Кремль придерживался принципа, что Россия справляется с пандемией лучше, чем западные страны. Только когда летом стало ясно, что кампания по вакцинации провалилась, о таких успехах перестали говорить".

"Независимые статистики предполагают, что избыточная смертность, то есть число умерших из-за пандемии коронавируса в России, в настоящее время составляет около 3 тыс. человек в день, что примерно в три раза превышает официальное число умерших. То же самое касается и количества зараженных: молекулярный биолог Константин Северинов считает, что реальное число заражений - это 100 тыс. случаев в день. Это единственное - помимо низкого уровня вакцинации и неудовлетворительно работающей системы здравоохранения - объяснение того, почему в России умирает гораздо больший процент людей, зараженных коронавирусом, чем в других странах, считает он".

"Расплачиваться за локдаун предприятий и поставщиков услуг, который уже начался и может быть продлен в отдельных регионах, будет почти исключительно сам бизнес, как это было и раньше во время пандемии. По сравнению с европейскими странами Россия пока оказывает незначительную поддержку своим предприятиям. Да и сейчас объявленные меры поддержки едва ли заслуживают упоминания", - отмечает издание.

"При этом у России достаточно денег, чтобы поддержать кафе и розничную торговлю; в конце концов, золотовалютные резервы велики как никогда, а высокие цены на нефть и газ обеспечивают дополнительный доход. Но эти деньги откладываются, чтобы поддержать рубль в случае новых санкций. Сэкономленные средства не идут на пользу и медицинской инфраструктуре, пришедшей в упадок в значительной части страны, что, вероятно, тоже способствует высокому числу смертей. Согласно проекту бюджета, в ближайшие три года расходы на здравоохранение в процентах от ВВП и вовсе будут сокращены", - констатирует Frankfurter Allgemeine.