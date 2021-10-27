Путешествия и Covid-19: обновленная карта стран "зеленой", "оранжевой", "красной" зон и ограничений

(...) "Франция классифицирует страны мира по трем цветовым категориям: "зеленая", "оранжевая" и "красная" зоны. Что это означает конкретно для ваших путешествий, в зависимости от вашего прививочного статуса?" - пишет Le Figaro.

"Вспышка дельта-варианта по всему миру вынуждает французские власти регулярно обновлять свои рекомендации по поездкам в зарубежные страны. Невакцинированные французы, выезжающие в одну из этих стран, больше не могут поехать туда с целью туризма и должны иметь уважительные причины. Они также должны соблюдать обязательный 10-дневный карантин по возвращении во Францию", - говорится в статье.

(...) "Такая классификация стран мира действует с 9 июня и зависит от уровня циркуляции вируса и наличия вариантов. Она варьируется от "зеленой зоны" (самый благоприятный уровень) до "красной зоны" (самый неблагоприятный уровень) - большинство стран классифицируются как "оранжевая зона". Но что это на самом деле меняет? Каждый цвет соответствует уровню ограничений на выезд и возвращение, который зависит от того, вакцинирован человек или нет. Подобные рамки интерпретации изменились для вакцинированных путешественников, которые теперь могут ездить во все страны, независимо от цвета их зоны, без обоснования уважительных причин. Таким образом, на них данная карта больше не оказывает реального влияния. Список стран, которые там фигурируют, продолжает меняться в зависимости от санитарной ситуации на местах", - отмечает автор статьи.

(...) "Однако загвоздка состоит в том, что каждое государство остается суверенным и вправе вводить дополнительные меры для путешественников, такие как тесты, карантин или даже полный запрет на доступ. Япония, классифицированная правительством Франции и Евросоюзом как "зеленая", не приемлет, например, прибытия иностранных туристов, в том числе французских. Тоже самое касается Австралии", - уточняет издание.

В итоге правительственный сайт поясняет:

Въезд в страну "зеленой зоны" или выезд из нее

Ситуация на месте: активного распространения вируса нет, тревожных вариантов не выявлено.

Соответствующие страны по состоянию на 22 октября: страны европейского пространства (27 государств-членов + Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария и Ватикан), к которым добавлены Австралия, Саудовская Аравия, Аргентина, Бахрейн, Канада, Чили, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг, Япония, Иордания, Кувейт, Ливан, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Сенегал, Тайвань, Союз Коморских Островов, Уругвай и Вануату.

Можно ли поехать в эти страны? Да, независимо от того, вакцинированы вы или нет. Но всегда при условии, что соответствующая страна разрешает доступ французским путешественникам и в соответствии с определенными условиями". (...)

Въезд в страну "оранжевой зоны" или выезд из нее

Ситуация на месте: активное распространение вируса в контролируемых масштабах, без распространения тревожных вариантов.

Соответствующие страны по состоянию на 22 октября: все страны, не включенные в списки "зеленых" и "красных" зон, например, в Европе, это Великобритания и страны Балкан, такие как Босния или Албания.

Можно ли поехать в эти страны? Да, но только если вы вакцинированы и страна принимает французских туристов. Непривитые должны обосновать уважительные причины, семейного или профессионального характера. Туризм не входит в их число. (...)

Въезд в страну "красной зоны" или выезд из нее

Ситуация на месте: активная циркуляция вируса и наличие тревожных вариантов.

Соответствующие страны по состоянию на 22 октября: Афганистан, Бразилия, Коста-Рика, Куба, Грузия, Молдавия, Черногория, Пакистан, Россия, Сербия, Суринам, Турция.

Можно ли поехать туда? Да, но только если вы вакцинированы и страна принимает французских туристов. Невакцинированные могут поехать туда только по уважительным причинам, ни в коем случае не по туристическим причинам. В обоих случаях поездка в страну "красной зоны" по-прежнему "не рекомендуется" властями. (...)