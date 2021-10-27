Мятежная японская принцесса Мако отказывается от своего титула и выходит замуж за простолюдина

"Во вторник, 26 октября, японская принцесса Мако, племянница императора Нарухито, вышла замуж за своего "незаменимого жениха", простолюдина Кея Комуро. Из-за этого спорного союза молодой женщине пришлось отказаться от статуса члена императорской семьи", - пишет журналистка Le Figaro Хлоя Фридман.

"Кей - незаменимый человек в моей жизни", - заявила она в телеобращении. Принцесса Мако вышла замуж за своего жениха, простолюдина Кея Комуро во вторник, 26 октября, вдали от посторонних глаз. "Брачные документы представлены и приняты", - подтвердил AFP представитель Императорского агентства. Муж молодой женщины, юрист американской фирмы, со своей стороны заявил, что "любит Мако" и желает "быть рядом с любовью всей своей жизни". Однако история пары не имеет ничего общего с волшебной сказкой. Племяннице императора Нарухито недавно исполнилось 30 лет, и ей пришлось долго бороться за то, чтобы заставить всех принять этот союз", - говорится в статье.

(...) "Принцесса Мако принесла несколько жертв, чтобы выйти замуж за своего 30-летнего возлюбленного. Японский закон требует, чтобы женщина покинула императорскую семью, "если она выйдет замуж за простолюдина": поэтому молодая женщина отказалась от своего статуса члена императорского дома и даже от компенсации в размере 1,3 млн долларов (1,1 млн евро), обычно предоставляемой принцессам, теряющим свой титул в результате замужества", - отмечает автор статьи.

(...) "В 2018 году паре пришлось пережить первую неудачу: они были вынуждены отложить свадьбу из-за темной денежной интриги. Японская пресса стала освещать конфликт между матерью Кея Комуро и ее бывшим женихом, который обвинил ее в том, что она заняла у него большие суммы и не вернула ему деньги. Такие распри вызвали возмущение у японцев, чья культура требует безупречного поведения со стороны императорской семьи и тех, кто вращается вокруг нее. В дополнение к этой ссоре национальные СМИ также устроили тщательную проверку личной жизни Кея Комуро, отыскав обвинения в домогательствах в период учебы в средней школе... и прическу - японские газеты сочли его волосы слишком длинными", - указывает издание

"Скандал и давление достигли такого накала, что из-за них Кей Комуро вынужден был покинуть страну и уехать в Соединенные Штаты, чтобы продолжить там изучение права; молодой человек вернулся лишь в сентябре, - пишет Le Figaro. - Эта история вызвала у его жены "страх, печаль и боль". "Есть разные мнения о моем браке с Кеем, - объяснила принцесса Мако на своей пресс-конференции. - Я хотела бы поблагодарить тех, кто беспокоился обо мне, и тех, кто всегда поддерживал нас, Кея и меня, не слушая необоснованных слухов".

(...) "Однако слухи, распространяемые национальной прессой, оставили свой след. Настолько сильный, что у принцессы Мако возникло посттравматическое стрессовое расстройство из-за освещения ее романтических отношений в СМИ. В ходе пресс-конференции, организованной в начале октября, императорское агентство действительно указало, что молодая женщина испытывала "чувство беспомощности" из-за "неоднократной критики и оскорблений" по поводу ее будущего брака", - говорится далее.

(...) "Пока не ясно, какой профессией будет заниматься принцесса Мако в США, но у нее солидное образование. (...) Мако на условиях относительной анонимности училась в Университетском колледже Дублина, а затем в Международном христианском университете в Митака, в Токио. (...) Там она и познакомилась со своим будущим мужем, который в первую очередь привлек ее "своей лучезарной улыбкой", призналась она Telegraph".

"Впоследствии они стали поддерживать отношения на расстоянии. Мако решила учиться в Университете Лестера в Лондоне, где она получила степень магистра музеологии в январе 2016 года. В декабре 2013 года Кей Комуро сделал ей предложение во время романтического ужина. О своей помолвке они объявили в сентябре 2017 года. Сейчас пара готовится к новой жизни в США. Молодая женщина увлекается путешествиями - она побывала в Англии, Таиланде и Австрии, и год проучилась в Эдинбурге, сейчас она решила поселиться в Нью-Йорке, где ее муж будет работать в крупной адвокатской конторе. Вдали от глаз СМИ и своей семьи, но близко к сердцу своего мужа: из-за такого решения бывшую принцессу сравнивают с Меган Маркл. И с ее громким "Мегзитом", - резюмирует Хлоя Фридман.