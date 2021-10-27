Исследование определило наиболее распространенные темы-табу в отношениях

"Честность и понятное, открытое общение - одни из элементов фундамента стабильных, сбалансированных, здоровых отношений. Но должны ли мы делиться всем со своими возлюбленными? Стоит надеяться, что нет - по данным репрезентативного опроса, проведенного по заказу сайта знакомств ElitePartner в Германии, у большинства людей есть секреты от собственного партнера", - пишет немецкий журнал Stern.

"В опросе приняли участие около 4 тыс. человек, состоящих в настоящее время в отношениях. 59% из них признались, что хранят секреты от своего возлюбленного. Но о каких запретных темах они молчат? Скрывают свои грязные мысли? Юношеские грехи, за которые им стыдно? Обидную точку зрения? Наиболее часто скрываемый секрет не является ни одним из вышеперечисленных: 19% опрошенных сказали, что скрывают от партнера то, что считают другого человека привлекательным. Среди женщин доля таких респондентов составила чуть менее 16%, среди мужчин - 23%", - говорится в статье.

"Согласно результатам опроса, второе по распространенности табу, о котором упомянули 16% участников, относится больше к женщинам: 18% из них признались, что иногда у них возникают сомнения в отношениях, о которых они не рассказывают своему партнеру; среди респондентов-мужчин таких оказалось 15%. Третий по популярности секрет, который, по всей видимости, есть и у мужчин, и у женщин: 14% опрошенных скрывают, сколько они на самом деле заплатили за что-либо (например, за поход в ресторан, электроприборы и тому подобное). Вероятно, это сделало бы интересным совместное планирование бюджета".

"Хотя пол не играет очевидной роли в том, что и в какой степени мы скрываем от любимых, в отношении некоторых секретов опрос показал различия между мужчинами и женщинами, - отмечает Stern. - (...) Так, 15% женщин признались, что иногда втайне ощущают неловкость из-за поведения близкого человека - среди мужчин с этим утверждением согласились 10%. Кроме того, около 9% опрошенных женщин также признались, что на самом деле им не особенно интересны увлечения любимого человека - среди мужчин то же самое сказали 6% респондентов".

"Второй по частоте упоминания секрет мужчин (о нем рассказали 21% респондентов) есть только у 5% женщин: время от времени они смотрят порно. Возможно, оно подстегивает их воображение, потому что ответы опрошенных мужчин и женщин сильно различаются и по этому вопросу: 14% респондентов-мужчин сказали, что у них есть тайные сексуальные предпочтения, которые они хотели бы воплотить в жизнь. Среди женщин в этом признались только 6%".

"В целом, результаты опроса говорят о том, что пары, уже длительное время состоящие в отношениях, менее склонны хранить секреты друг от друга, чем пары, отношения которых начались лишь недавно - что, впрочем, не особенно удивительно. Удовлетворенность отношениями также, по-видимому, влияет на темы-табу: неудовлетворенные отношениями пары скрывают что-то чаще, чем удовлетворенные. Согласно исследованию ElitePartner, чаще всего секреты от партнера есть у женщин в возрасте 30-39 лет", - передает Stern.

"Качество отношений проявляется не в том, чтобы делиться с партнером всем своим внутренним миром. Обычно это способствует лишь излишнему "слиянию" и потере интереса в отношениях. Поэтому определенная доля секретов является совершенно нормальной, если речь не идет об обмане партнера. Пары должны научиться различать, чем стоит делиться, а что может навредить", - прокомментировала результаты опроса психолог Лиза Фишбах.