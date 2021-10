27 октября 2021 г. Том Уиппл | The Times Как избежать атаки акулы: не будьте тюленем "Это понимание может служить небольшим утешением, когда 300 заостренных зубов врезаются в вашу плоть, пронзая мышцы и связки и окрашивая прибой в красный цвет, но, возможно большие белые акулы хотят полакомиться не вами. Новое исследование показало, что если вам не повезло и вы подверглись атаке большой белой акулы, скорее всего, это произошло потому, что она, к великой неудаче, перепутала вас c кем-то другим", - пишет The Times. "Исследователи подошли к вопросу об атаках больших белых акул, попытавшись взглянуть на проблему с точки зрения акулы. Подтверждая то, что давно подозревали морские биологи, их исследование показало, что, если скользить по дну океана и смотреть на мир снизу вверх, как акула, то внешне разница между плывущим тюленем и купающимся или плывущим на доске для серфинга человеком невелика", - говорится в статье. "Нападения акул случаются крайне редко. Точную статистику найти трудно, но в прошлом году было подтверждено десять человеческих смертей, связанных с акулами. В статье в Journal of the Royal Society Interface авторы последнего исследования утверждают, что несколько атак могут спровоцировать огромные последствия - подорвать местный туризм и привести к расправам с самими акулами. (...) И поэтому важно понимать причину атак. Согласно давно распространенной теории, которая также объясняет, почему серфингисты, по-видимому, непропорционально часто становятся объектами атак, заключается в том, что человеческие конечности, совершающие гребущие движения, когда человек лежит на доске для серфинга, похожи на ласты тюленя. Таким образом, акулы нацеливаются не на серфингистов, она просто пытаются поймать свою обычную добычу: тюленя". (...) "Ученые обнаружили, что если и плывущий человек, и серфингист, если смотреть на них "зрением акулы", настолько похожи на тюленя, даже в чистой воде, что их невозможно было различить статистически". (...) "Теория "ошибочной идентичности" при атаках акул также объяснила бы, почему акулы так часто прекращают атаку после первого укуса (...), - говорится в статье. - По сути, утверждают ученые, учитывая ограниченность зрения акулы, вполне вероятно, что только после того, как они получат вкусовой намек в виде выплюнутого куска полистирола, они понимают, что вгрызаются в тощего и жилистого серфингиста - и в пластиковый спортивный инвентарь, а не в жирного и вкусного тюленя", - пишет The Times. Источник: The Times