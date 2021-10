27 октября 2021 г. Лазар Берман | The Times of Israel Путин будет поддерживать отношения с Израилем - и с его врагами "Теплая встреча с Нафтали Беннетом является составной частью более широкой региональной стратегии Москвы, которая включает стратегическое партнерство с Ираном и Сирией", - пишет журналист The Times of Israel Лазар Берман. "По мнению правительств Израиля и России, первый официальный визит премьер-министра Нафтали Беннета к президенту России Владимиру Путину стал по-настоящему успешным", - говорится в статье. Министр строительства и жилищной политики Израиля Зэев Элькин, чьим родным языком является русский и который сопровождал Биньямина Нетаньяху в его поездках в Россию до своего разрыва с бывшим премьер-министром, в пятницу сказал израильским журналистам, что встреча была "одной из самых теплых и задушевных за десятилетие" - и что два руководителя также обсудили "личные вопросы", такие как лидерство. (...) "Российская сторона также стремилась выдвинуть нарратив о преемственности с новым израильским правительством, так, Путин приветствовал "деловые и доверительные отношения", которые у него сложились с Нетаньяху, и выражал надежду, что они будут продолжаться с Беннетом", - передает автор статьи. "Теплота, исходящая с обеих сторон, безусловно, указывает на стремление к конструктивному диалогу по сложным вопросам, однако Израилю стоит умерить свой оптимизм, исходя из того, что Россия поддерживает самых ожесточенных противников Иерусалима и будет продолжать делать это во время правления Беннета", - подчеркивает Берман. (...) "Существует явное стремление к преемственности", - заявил Джонатан Спайер, директор Центра исследования и анализа Ближнего Востока. "В то же время, по мнению Ксении Светловой, израильского эксперта по Ближнему Востоку из Института "Митвим", сохранение в силе открытого диалога с Израилем является частью более широкой региональной стратегии Кремля, которая включает партнерство с такими странами, как Иран и Сирия". "На Ближнем Востоке Россия играет роль в нескольких театрах, - сказала она The Times of Israel. - Она считает себя ведущим игроком, который может дергать за ниточки, и для этого она нуждается в позитивных отношениях со всеми сторонами". (...) "Между тем, всего за несколько дней до дружеской беседы Беннета и Путина на берегу Черного моря в Москву прибыл глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Бакери, с тем, чтобы резко увеличить поставки российских вооружений Тегерану", - отмечает издание. "Заключение соглашений о покупке вооружений и их реализация в ближайшем будущем значительно углубят наши отношения", - заявил иранский военачальник после встречи с министром обороны и начальником Генштаба России. "Когда Элькин или Беннет говорят, что Путин внимателен к потребностям Израиля в области безопасности, то как такое внимание соотносится с поставками современных вооружений, современных систем и многого другого в Иран? - задумывается Светлова. - Я бы не стала придавать слишком большое значение теплоте или продолжительности встречи. Я бы больше внимания уделила стратегии России". "Всячески поддерживая режим Башара Асада в Сирии и развивая глубокие оперативные связи с "Хезболлой" в этой стране, раздираемой войнами, Россия в то же время сильно заинтересована в продолжении сотрудничества с Израилем, единственным демократическим государством-союзником Соединенных Штатов, с которым она поддерживает столь позитивные отношения", - комментирует Берман. "Важным элементом израильско-российского сотрудничества является механизм деконфликтизации для Сирии, с помощью которого Армия обороны Израиля информирует российских командиров на авиабазе Хмеймим на сирийском побережье незадолго до того, как они собираются нанести авиаудары по стране", - говорится в публикации. "Россия хорошо понимает, что многолетняя "межвоенная кампания" Израиля против иранского закрепления в Сирии осложняет ее собственное сотрудничество с Дамаском и Тегераном, а также ее попытки восстановить Сирию", - указывает журналист. "Похоже, там имеет место явное желание сосуществовать с Израилем и убедиться в том, что эти проекты не противоречат друг другу, - отмечает Спайер. - Это исходит из признания Россией того факта, что действия Израиля принципиально не подрывают российский проект". (...) По мнению профессора Эфраима Инбара, президента Иерусалимского института стратегии и безопасности, в Сирии наблюдается своего рода совпадение интересов. "Они тоже не хотят, чтобы Иран стал слишком сильным в Сирии". (...) "Путин и министр иностранных дел совершенно по-другому рассматривают деятельность Израиля, - указывает Светлова. - Они думают, что должны поддерживать хорошие отношения с большинством или со всеми игроками и каждому давать то, что он хочет. Они понимают, что Израиль не может смириться с расширением иранского влияния в Сирии". (...) "Российско-израильские отношения в Сирии по-прежнему приносят пользу обеим сторонам, однако Беннет и Путин все же далеки от того, чтобы произвести неожиданные открытия по поводу ядерной сделки 2015 года между P5 + 1 (группой из шести крупных держав, которые в 2006 году объединили свои дипломатические усилия совместно с Ираном по его ядерной программе) и Тегераном или по Венским переговорам, направленным на ее восстановление", - говорится в статье. "Нам не следует обольщаться тем, что мы можем согласовывать с ними вопросы по ядерной программе Ирана, - утверждает Инбар. - Они рассматривают Иран как антиамериканскую силу, которая ослабляет позиции США в регионе". "Важным показателем состояния отношений станет содержание публичных заявлений российских официальных лиц об израильских обстрелах в Сирии, особенно в отношении мирных жителей. На данный момент Израилю следует ожидать продолжения тактического сотрудничества с Россией в Сирии, в то время как Россия остается стратегическим партнером для некоторых наиболее опасных врагов Израиля", - резюмирует Лазар Берман. Источник: The Times of Israel