Когда свидетель рассказал о страхе перед Россией, судья ему возразил

"Для бизнесмена из Украины это уже второй за три месяца визит в Берлинский земельный суд, - пишет немецкое издание Die Welt. - Но на этот раз В. сам попросил, чтобы его снова вызвали в суд в качестве свидетеля. С опущенной головой он вошел в зал номер 700, не глядя по сторонам. Его сопровождали люди в темной одежде, которые сели позади него. В отличие от своего первого визита в суд в конце июля, сегодня коренастый мужчина в бежевом шерстяном свитере был разговорчив. Приезда свояка обвиняемого ждали с интересом. Он является одним из немногих свидетелей, которые могут дать показания против Вадима К.".

"Примерно через десять минут председательствующий судья Олаф Арнольди во второй раз за почти три месяца задал главный вопрос. Знает ли В. человека на скамье подсудимых? "Да, я знаю обвиняемого. Это Красиков, мой родственник", - заявил В. Когда Арнольди попросил человека за бронестеклом встать и снять маску, В., взглянув на его лицо, подтвердил: "Да, это он", - передает журналистка Анна Крёнинг.

"В июле он говорил иначе. Тогда В. сказал, что он не уверен, что Вадим Красиков, обвиняемый в убийстве в рамках крайне политического процесса, на самом деле является его свояком, которого он знает двенадцать лет. Но почему В. утверждал это? И почему после возвращения на Украину он дал интервью, в котором неожиданно опознал Красикова в разговоре с журналистами и свидетельствовал против него?".

"Всё это он теперь захотел объяснить судьям. (...) Он боялся давления со стороны России, сказал В. Боялся сказать правду, когда понял в Берлине, что защита свидетелей на Украине и в Германии была недостаточной: "Тогда я вошел в зал суда один", - напомнил он".

"Арнольди возразил: "Вы находились под защитой с момента прибытия на территорию Германии. Ни одно государство не может предложить большего". В. подчеркнул, что поступил так из-за страха: "Я не хотел специально лгать суду. Я сказал так только для того, чтобы защитить себя".

"В течение двух с половиной часов В. давал показания на русском языке, подтвердив сказанное им в интервью. С Вадимом Красиковым он познакомился в 2010 году, когда тот сошелся с сестрой его жены. "Он сказал: "Не буду врать, но и правды я не скажу". Все, что В. знает о нем, он якобы узнал от своей жены. Среди прочего, то, что обвиняемый был лично знаком с Путиным и какое-то время входил в его ближний круг".

"Его свояк "вскользь" упоминал, что воевал в Афганистане во времена СССР. Когда однажды, придя в гости к семье, он принес с собой футболки спецподразделения "Вымпел" российской службы внутренней разведки, все сложилось воедино. В. также слышал, что Красиков встречался с Путиным в тире; о нем Красиков как-то сказал: "Ты его не знаешь. Он не очень хороший президент".

"В зале суда показали фотографии - такие же, что бывают в каждой семье. Красиков в белом костюме на свадьбе, его жена с букетом красных цветов. В. в поездке с Красиковым и его женой. Красиков у моря с бросающейся в глаза татуировкой на плече, символом "Вымпела", - пишет издание.

"В. подтвердил, что обвиняемым действительно является 56-летний Вадим Красиков. Он подозревается в убийстве полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном по заказу российского государства 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен. Обвиняемый в свою очередь утверждает, что его зовут Вадим Соколов, что он инженер-строитель и что он никак не связан с российским государством и спецслужбой ФСБ. Если Соколов и Красиков - один и тот же человек, то это замыкает цепочку доказательств по делу об обвинении в государственном терроризме. Ведь Россия подозревается в том, что заказала убийство Хангошвили, потому что он воевал против нее в чеченской войне и считался врагом государства".

"Судебный процесс ставит его свояка в затруднительное положение. В. не только приходится ожидать санкций за дачу ложных показаний, поскольку расследование уже ведется. Его жизнь и жизнь его семьи в опасности, считают наблюдатели".

"Какие причины, кроме страха перед Россией, могли быть у В., чтобы сказать неправду? Арнольди пытался это выяснить. Получал ли В. деньги за интервью с журналистами? "Нет". Оказывалось ли на него давление на Украине с тем, чтобы он дал показания? "Нет". Было ли давление со стороны украинского государства? "Нет". "Все, что вы сегодня сказали, правда?", - спросил судья, добавив: "Я уже спрашивал Вас об этом раньше". "Да", - ответил свидетель".

"Насколько правдоподобными посчитают судьи показания В., придется решать самим судьям, которые сопоставят его заявления друг с другом. Ответственность коллегии по уголовным делам, состоящей из пяти членов, велика: правительство Германии поставило политическую реакцию в отношении Москвы в зависимость от исхода этого судебного процесса", - пишет Die Welt.