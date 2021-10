27 октября 2021 г. Николь Фридман | The Wall Street Journal Дома, напечатанные на 3-D-принтере, возникают около Остина на фоне роста спроса на жилье в США "Крупный жилищный застройщик объединился со стартапом из Техаса, чтобы построить комплекс из 100 напечатанных на 3-D-принтере домов недалеко от Остина, набирая обороты для того, что на данный момент станет крупнейшим развитием этого типа жилья в США", - пишет The Wall Street Journal в эксклюзивном материале. Lennar Corp. и строительно-технологическая компания Icon собираются начать строительство в следующем году около Остина в США, говорится в статье. "Хотя Icon и другие уже создавали дома, детали которых были напечатаны на 3-D-принтере, нынешние усилия станут проверкой возможности применения этой технологии для строительства домов и создания покупательского спроса в гораздо большем масштабе, - отмечается в статье. - (...) Если 3-D печать покажет себя успешной на этом более амбициозном уровне, она может стать ответом на хроническую нехватку домов в Америке, особенно в доступном ценовом диапазоне. По оценкам ипотечной компании Freddie Mac, национальный дефицит домов, рассчитанных на одну семью, на конец 2020 года составлял 3,8 млн единиц". Газета поясняет, что задержки в цепочке поставок во время пандемии затрудняли строительство домов, в то время как нехватка рабочей силы препятствовала производству в течение многих лет. (...) "Должны быть альтернативные строительные решения, чтобы помочь с этим дефицитом рабочей силы", - указывает Эрик Федер, президент LenX, подразделения Lennar по венчурному капиталу и инновациям. "Подавляющее большинство недавно построенных домов на одну семью в США строится на месте и обрамляется деревом с использованием традиционных методов строительства. В напечатанных на 3-D-принтерах домах используется бетонный каркас, - поясняет газета. - (...) Принтеры высотой 15,5 футов могут построить систему внешних и внутренних стен для одноэтажного дома площадью 2000 квадратных футов за неделю. Принтер выдавливает бетон слоями, как зубную пасту из тюбика. (...)" (...) На изготовление каркаса и гипсокартонных стен с использованием традиционных методов строительства уходит та же неделя, но Lennar выражает надежду, что сможет ускорить этот процесс в будущем. По словам Icon, дома, напечатанные на 3-D принтере, можно строить дешевле и с меньшими отходами по сравнению с типичными новостройками. (...) При 3-D-печати системы стен на месте должно находиться всего три рабочих, в то время как при обычном строительстве требуется 6-12 специалистов. В статье отмечается, что покупатели не обязательно должны рассчитывать на скидку по сравнению с текущим рыночным курсом. (...) По данным Совета риэлторов Остина, средняя цена продажи дома в районе Остина в сентябре составляла 450 тыс. долларов. (...) Источник: The Wall Street Journal