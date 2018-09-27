Асексуальное общество, где больше нет необходимости в самцах

"Особей мужского пола нет, а живут они, похоже, прекрасно. И даже лучше. Исследователи из Сиднейского и Киотского университетов обнаружили в Японии несколько колоний термитов, состоящих исключительно из самок, которые благополучно живут и размножаются сами", - пишет ABC. По данным издания, это первый случай, когда ученые выявили это явление среди термитов.

"Как отмечают авторы исследования, результаты которого опубликованы в BMC Biology, эти открытия - новое доказательство того, что для сохранения некоторых высокоразвитых популяций животных существование самцов необязательно", - говорится в статье.

Доныне считалось, что у всех термитов в колониях одинаковое число особей мужского и женского пола, которые отвечают за размножение и трудовые обязанности.

Теперь же, исследовав 10 колоний вида Glyptotermes nakajimai, ученые обнаружили, что 6 из них состоят исключительно из асексуальных самок, причем матки не хранили сперматозоиды в своих особых органах-хранилищах спермы, и их яйцеклетки не оплодотворялись.

"Эти результаты доказывают, что самцы не необходимы для сохранения популяций животных, в которых они раньше играли активную социальную роль", - уверяет руководитель исследования Натан Ло. По его мнению, асексуальное размножение позволит термитам успешно адаптироваться к новым условиям жизни.