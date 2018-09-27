Петр Верзилов: "Я абсолютно уверен в том, что за моим отравлением стоят российские спецслужбы"

Переживший отравление активист Pussy Riot Петр Верзилов выписан из берлинской клиники Charite после почти двухнедельного курса лечения. По информации из клиники, в его диагнозе ничего не изменилось - специалисты по-прежнему исходят из того, что он подвергся воздействию некого вещества извне. Корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер побеседовал с Верзиловым перед его выпиской.

"Я не боюсь", - с улыбкой говорит собеседник издания. "Вам на Западе этого не понять: в России мы, активисты, многие годы живем, осознавая угрозу, и уже не воспринимаем это как что-то особенное".

"Я хочу вернуться обратно в Россию", - говорит Верзилов.

Его подруга Вероника Никульшина испытывает страх в связи с тем, что ее молодой человек хочет вернуться в страну, где он предположительно был отравлен. "Я считаю, что те, кто однажды его отравил, попытаются сделать это снова. Поэтому я не хочу, чтобы он возвращался. Но Петра не остановить".

"Я абсолютно уверен в том, что за моим отравлением стоят российские спецслужбы, возможно, военная разведка ГРУ. Отравление было спланировано настолько профессионально, что напрашивается только такой вывод. Вероятно, на мне был опробован какой-то новый коктейль из ядов, потому что симптомы были ни на что не похожи: плохо мне стало сразу, а не через несколько дней", - говорит активист.

По словам Вероники Никульшиной, если бы в тот момент ее не было рядом, Петр вряд ли сегодня был бы жив. Она вызвала скорую, а когда "стало ясно, что это отравление, мы организовали его транспортировку из Москвы в Берлин".

"Я не помню, что со мной произошло, - рассказывает Петр. - Когда я очнулся, то подумал, что директор берлинской клиники - это начальник моей тюрьмы, и мне везде мерещились кошки".

По словам активиста, есть две причины, которые могут стоять за его отравлением: "во-первых, это акция во время финального матча ЧМ-2018 в Москве, которая их (т.е. власть. - Прим. ред.) дико разозлила, во-вторых, мои связи с российскими журналистами, убитыми в Африке".

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко вели журналистское расследование в ЦАР в связи с деятельностью ЧВК Вагнера и в июле были там убиты, напоминает журналист.

"Петр Верзилов дружил с режиссером Расторгуевым и хотел поехать в ЦАР вместе с журналистами, однако был задержан из-за акции, устроенной в ходе финального матча ЧМ по футболу", - передает издание.

По словам Верзилова, за день до отравления, 10 сентября, он получил информацию с первыми результатами расследования в ЦАР. "Официально мы не можем это комментировать, но новости есть", - цитирует Bild.