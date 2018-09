27 сентября 2018 г. Бетси Вудрафф и Эрин Бэнко | The Daily Beast Вскрылось, что обсуждали Эрик Принс и "ответственный за финансы" Москвы во время скандальной встрече на Сейшелах "Совместные американо-российские рейды с целью убийства главарей террористов. Командная работа американского правительственного ведомства и находящегося под санкциями российского фонда. Вложение денег Москвы в Средний Запад [США]", - перечисляет The Daily Beast. "Это лишь несколько из тех идей, которых коснулся глава российского фонда суверенного богатства на своей встрече с экс-руководителем Blackwater Эриком Принсом на Сейшелах, всего за несколько недель до инаугурации президента Трампа, согласно служебной записке, с которой эксклюзивно ознакомилось The Daily Beast", - пишут журналистки Бетси Вудрафф и Эрин Бэнко, называя Принса "влиятельным союзником Трампа" и напоминая, что его встреча с главой Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева состоялась 11 января 2017 года в баре отеля Four Seasons. В статье сообщается, что Дмитриев отказался дать официальный комментарий (см., однако, дополнение ниже), а представитель Принса - подробно излагать свой взгляд на служебную записку Дмитриева. Издание утверждает: "Спустя несколько дней после встречи на Сейшелах, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Дмитриев отправил служебную записку на двух страницах, где сжато излагались фрагменты его беседы на Сейшелах. В служебной записке, с которой ознакомилось The Daily Beast, перечислены четыре потенциальных сферы сотрудничества и содержится призыв к плану действий по улучшению американо-российских отношений в ближайшие 12 месяцев". "В первом пункте предложено, чтобы США и Россия работали совместно в области "военного сотрудничества и совместных действий в Сирии против ИГИЛ*", - говорится в статье. "Идея, согласно служебной записке, состояла в том, чтобы создать "совместную миссию сил специального назначения, где США и Россия вместе уничтожили бы некое ключевое лицо или место ИГИЛ* (так в оригинале. - Прим. ред.) либо освободили бы некий район, а затем объявили бы об этом", - пересказывает издание. "В документе также предложено возобновить между странами обмен разведданными о терроризме в стране (вероятно, в Сирии. - Прим. ред.) и вместе работать в рамках "крупномасштабных гуманитарных усилий" по строительству больниц в районах, подконтрольных повстанцам, и доставке по воздуху медицинских грузов и продовольствия", - утверждают авторы. "Второе: в служебной записке предложены "серьезные совместные усилия США и России по активной борьбе с угрозой ядерного, биологического и химического (ОМП) террора", - пишет издание. "Служебная записка рекомендует, чтобы обе страны работали вместе в целях нераспространения ядерного оружия", - говорится в статье. "Третье: в служебной записке предлагаются способы, которыми США и Россия могут развивать "взаимовыгодные инвестиционные инициативы, которые получат поддержку обоих электоратов". "Постичь производство в США силами зарубежных компаний - одна из тем, на которых фокусируется новая администрация", - говорится в служебной записке. Ниже в ней отмечено, что российские компании "совершат инвестиции при финансировании РФПИ, чтобы обслуживать рынок США на Среднем Западе, создавая рабочие места для сильно пострадавших районов с высоким уровнем занятости (так в оригинале. - Прим. ред.)", - пишет издание. "В документе также выдвинута идея "совместного фонда РФПИ с OPIC для поддержки инвестиций США в России, чтобы сделать американские компании конкурентоспособными в отношении субсидируемого китайского бизнеса в России", - пишет издание, поясняя, что OPIC - это Корпорация по частным инвестициям за рубежом, американское правительственное агентство. "Четвертое: в служебной записке сказано, что США и России следует вести "честный, открытый и постоянный диалог о различиях и заботах". Одна из этих забот, сказано в служебной записке, - урегулирование украинского кризиса "путем Минских соглашений и гарантирования того, что Украина выполняет свои обязательства", - пишет издание. "В служебной записке также сказано, что двум странам следует координировать деятельность "рабочей группы Госдепартамента и российского Министерства иностранных дел для рассмотрения ключевых различий", - пишет издание. "В-последних, в служебной записке США и России предлагается создать небольшую рабочую группу с "2-3 людьми от каждой стороны, уполномоченными придать окончательную форму плану действий по крупному улучшению американо-российских отношений", а также предлагается "координировать действия между крупными ведомствами и правительственными органами, дабы в ближайшие 9-12 месяцев добиться осязаемого влияния", - сказано в статье. В конце статьи приведено позднейшее дополнение: "После публикации этой статьи представители РФПИ связались с The Daily Beast и сообщили, что Дмитриев категорически отрицает существование какой-либо служебной записки или расшифрованной записи, имеющей отношение к разговорам, которые были на Сейшелах". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Daily Beast