Эти руины подтверждают библейский рассказ об Исходе?

Специалисты изучают древние стоянки, обнаруженные у реки Иордан, выясняя, не принадлежали ли они "израильтянам, которых Моисей вывел из рабства"

"Как утверждают археологи, древние руины, обнаруженные на пустошах в Израиле, могут помочь разгадать библейскую загадку Исхода", - пишет журналист Daily Mail Гарри Петтит.

"Согласно Библии, Моисей освободил израильтян из рабства в Египте и повел их через Синайскую пустыню, затем они перешли реку Иордан и вступили на Землю обетованную - попали в Ханаан. Но никаких исторических оснований этой легенды не существует, и большинство специалистов сходится на том, что в действительности израильтяне были коренными жителями Ханаана - древнего региона, соответствующего по площади современному Израилю", - говорится в статье.

"Однако теперь ученые выясняют, не являются ли руины близ реки Иордан доказательством того, что тысячи лет назад на эту древнюю землю пришел кочевой израильский народ. Они предполагают, что это небольшое поселение использовалось израильтянами во время странствия, которое началось из Египта и, на взгляд исследователей Библии, происходило в XIII веке до н.э. Если догадка подтвердится, археологическая находка станет первым научным доказательством библейского рассказа об Исходе", - говорится в статье.

Впрочем, есть определенные сомнения.

"Стоянка пока не датирована, а это значит, что сооружения могли быть построены спустя тысячелетия после предполагаемого пересечения Иордана. За последние две тысячи лет тысячи кочевых племен строили поселения в Израиле, так что крайне маловероятно, что новонайденная стоянка была выстроена группой людей, связанной с Моисеем", - пишет издание.

"Мы не доказали, что эти стоянки относятся к периоду ранних израильтян, но это возможно, - сказал археолог Давид Бен-Шломо (Ариэльский университет, Израиль). - Если так и есть, то, возможно, стоянки вписываются в библейский рассказ о том, что израильтяне пришли с земель восточнее Иордана, затем перешли его, а позднее вошли в холмистую местность Израиля".

Руины называются Хирбет-эль-Мастара. Исследователи полагают, что найденные там осколки керамических сосудов относятся к раннему железному веку - временам, которые традиционно ассоциируются с приходом израильтян в Ханаан. По их мнению, руины - это остатки примитивных загонов для животных, а люди жили в шатрах около них.