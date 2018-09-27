Мужчинам на сайтах знакомств лучше выглядеть "средне", выяснили ученые

Фото в профиле приложения для онлайн-знакомств стало своего рода искусством, но ученые выяснили, что мужчины, возможно, тратят время зря, сообщает Daily Mail.

Эксперты Института интернета при Оксфордском университете, проводившие исследование по заказу сайта для знакомств eHarmony, обнаружили, что на самом деле лучше выглядеть средне.

"Исследователи проанализировали данные сайта за десять лет и выяснили, что мужчины, оценивающие свою внешность на пять или шесть баллов из десяти, получают больше сообщений, чем мужчины, дающие себе оценку десять из десяти. Для женщин идеальный рейтинг выше: восемь из десяти", - пишет журналист Daily Mail.

Пользователи часто считают, что "высший балл" говорит о личности, рассказал руководитель исследования Таха Яссери. "Я бы подумал, что я им не пара, мне нужен кто-то, кто выглядит лишь немного лучше меня", - пояснил он.

"Анализ сообщений также показал, что женщины все менее склонны начинать разговор", - говорится в статье.

Рейчел Ллойд из eHarmony рассказала в трансляции на Facebook: "Мы хотели посмотреть, каким было поведение в сети на протяжении десяти лет, и выяснили, что ведем себя все еще очень традиционно в том, что касается гендерных ролей. Мужчины по-прежнему любят действовать решительно в онлайне, а женщин, которые идут на этот риск и делают первый шаг, в интернете стало на 15% меньше".

По ее словам, обоим полам не нравится "зашкаливающая сексуальность". Они предпочитают, чтобы партнер был спортивным и отличался альтруизмом.