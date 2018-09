27 сентября 2018 г. Дэн Коллинз | The Guardian Эквадор назначал Ассанжа на дипломатическую должность в московском посольстве Чтобы вывезти Джулиана Ассанжа из Великобритании, Эквадор определил его на дипломатическую должность в своем посольстве в Москве, сообщает журналист The Guardian Дэн Коллинз. В рамках неудавшегося плана побега основатель WikiLeaks 19 декабря 2017 года был назначен советником посольства Эквадора в России, спустя считанные дни после предоставления ему эквадорского гражданства. "Однако впоследствии назначение было аннулировано, когда Великобритания отказалась признать дипломатический статус Ассанжа", - пишет автор статьи. "Секретный документ, подписанный на тот момент заместителем министра иностранных дел Эквадора Хосе Луисом Хакоме, по всей видимости, подтверждает полученную из многочисленных источников информацию о том, что Россия стала бы окончательным местом назначения для Ассанжа, если бы план удался", - передает Коллинз. С секретными документами ознакомилась эквадорский политик Паола Винтимилья. В четверг на пленарном заседании Национальной ассамблеи Эквадора она будет добиваться их рассекречивания. "Было соглашение на уровне министров о том, чтобы сделать Джулиана Ассанжа советником посольства в Москве, - сообщила она The Guardian. - Это произошло спустя всего несколько дней после того, как ему дали гражданство и попросили британское правительство одобрить его дипломатический статус". Камнем преткновения стал отказ Британии гарантировать Ассанжу дипломатическую защиту, о чем Эквадор просил дважды за последнюю неделю декабря 2017 года. 29 декабря Эквадор отозвал назначение в Москву. Операция по вызволению Ассанжа предварительно была назначена на канун Рождества 2017 года, уточняется в статье. "По словам Винтимильи, еще одним документом с Ассанжа снимался статус беженца, что стало бы первым шагом к его назначению эквадорским дипломатом. Соглашение было подписано 4 декабря 2017 года, за неделю до того, как Ассанжу предоставили гражданство Эквадора. Его подписал и засвидетельствовал испанский судья Бальтасар Гарсон, юридический консультант Ассанжа", - сообщает Коллинз. В мае президент Эквадора Ленин Морено заявил, что поручил все решения по Ассанжу министру иностранных дел Марии Фернанде Эспиносе. "Он умыл руки", - сказала Винтимилья. По ее словам, Эспиноса обошла закон ради Ассанжа: за несколько дней до предоставления ему гражданства законы были изменены так, чтобы живущие под международной защитой Эквадора могли получить гражданство. В среду на полях Генассамблеи ООН Морено заявил, что Эквадор и Великобритания работают над правовым решением, которое позволило бы Ассанжу "в среднесрочной перспективе" покинуть посольство в Лондоне. Источник: The Guardian