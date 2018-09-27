Не турист, а офицер военной разведки: версия Боширова и Петрова "трещит по швам"

Как показало журналистское расследование, один из покушавшихся на убийство Скрипаля - 39-летний полковник ГРУ Анатолий Чепига, получивший от Путина звание Героя России. Высокий ранг и опыт полковника Чепиги наводят на предположения, что "приказ выполнить эту работу был отдан на высшем уровне", пишет западная пресса. По мнению аналитиков разведки, определенную роль в попытке отравления могли сыграть месть и личная расправа: убийца мог хорошо знать свою жертву.

"Один из обученных профессиональных убийц, разыскиваемых за отравление Сергея Скрипаля, - полковник российской военной разведки, имеющий знаки отличия и получивший от Владимира Путина высочайшую награду своей страны", - утверждают журналисты The Telegraph Хейли Диксон и Роберт Мендик. "Настоящее имя одного из мужчин, разыскиваемых за атаку с применением нервно-паралитического вещества (контртеррористическая полиция назвала его Русланом Бошировым), можно раскрыть: это полковник Анатолий Владимирович Чепига. Этот 39-летний мужчина, служивший на войнах в Чечне и на Украине, в 2014 году указом президента, на церемонии, окутанной завесой секретности, получил звание Героя России", - говорится в статье.

"Эта информация, вскрытая расследовательской журналистской организацией Bellingcat при взаимодействии с The Telegraph, разоблачает лживость утверждений Путина, что несостоявшиеся убийцы Скрипалей - безвинные "гражданские", - пишет газета.

"Подлинное имя его сообщника Александра Петрова остается неясным, но The Telegraph установила, что он путешествовал под своим подлинным личным именем и лишь свою фамилию заменил на псевдоним. По некоторым сведениям, контртеррористическая полиция и спецслужбы [Великобритании] знают его подлинное имя", - говорится в статье.

Неназванный "бывший высокопоставленный офицер российских вооруженных сил сказал, что высокий ранг и опыт полковника Чепиги наводят на убедительные предположения, что "приказ выполнить эту работу был отдан на высшем уровне". Источник утверждал, что менее важное покушение на убийство было бы совершено офицером более низкого ранга", пересказывает газета.

Издание переходит к подробностям: "Теперь можно раскрыть информацию, что полковник Чепига 17 лет воюет в рядах элитного подразделения сил особого назначения - Спецназа - и не менее 9 лет работает под прикрытием. Он удостоен более 20 знаков отличия и медали Героя Российской Федерации, хотя, в отличие от большинства других награжденных, публичной информации о полковнике Чепиге мало".

"Bellingcat и Insider Russia раскопали досье от 2003 года, в котором полковник Чепига подает заявление на паспорт от своего подлинного имени, где в качестве его адреса указана военная часть в Хабаровске. Военный - он женат, у него есть сын-подросток - позднее переехал в Москву, где его в следующий раз удалось отследить в 2012 году. Эксперты полагают, исходя из его ранга полковника - такого же, как у Скрипаля - и характера его работы, что он, возможно, учился в Военно-дипломатической академии (ныне - Военная академия Министерства обороны Российской Федерации. - Прим. ред.), также известной как "Консерватория ГРУ", после своего переезда в Москву. Документы, касающиеся паспортов, демонстрируют, что псевдоним "Руслан Боширов" ему дали, самое позднее, в 2009 году", - пишет издание.

"Над Русланом Бошировым и Александром Петровым и так откровенно смеялись из-за их заявлений о том, что они были в Солсбери в качестве туристов, а посетить собор им помешал снег. Теперь их опровержения, поддержанные Кремлем, трещат по швам после того, как стало известно, что Боширов был старшим офицером военной разведки", - пишут журналисты The Times.

"Разоблачение Боширова как полковника Анатолия Чепиги ведет на самый верх Кремля, поскольку президент Путин в 2014 году наградил офицера ГРУ высшей военной наградой России", - отмечают Фиона Гамильтон, Сэм Коутс, Люси Фишер и Марк Беннеттс. Это подкрепляет заявление Британии о том, что Чепига и Петров, чье настоящее имя пока неизвестно, нанесли "Новичок" на дверь Сергея Скрипаля по приказу сверху, добавляют авторы.

"Убийца Анатолий Чепига мог хорошо знать свою жертву" - утверждается в заголовке еще одной статьи The Times.

Полковник Анатолий Чепига закончил академию военной разведки и трижды проходил боевую службу в Чечне. Его карьера поразительно напоминает карьеру офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которого Чепига предположительно пытался отравить, считает журналист Бен Макинтайр.

Скрипаль тоже участвовал в боевых действиях, правда, в Афганистане, тоже был удостоен наград и дослужился до полковника. Но вместо того чтобы оставаться верным ГРУ, он решил работать на MI-6 и раскрыл "всю телефонную книгу" агентов ГРУ в Европе, многие из которых служили в Афганистане или в Чечне.

"По мнению ряда аналитиков разведки, определенную роль в попытке отравления могли сыграть месть и личная расправа. Ветеранов афганской и чеченской кампаний, как и многих других конфликтов, связывают узы ревностной преданности. Скрипаль предал эти узы и заслужил гнев бывших товарищей по оружию", - пишет Макинтайр.

Если эта версия верна, то выбор полковника Чепиги на роль одного из убийц укладывается в отчасти символичную логику: выбрать верного ветерана, чтобы ликвидировать неверного и назначить ему "высшую меру" наказания.

"По сути, карьерный путь и опыт полковника Чепиги так точно отражает путь полковника Скрипаля, что появляется еще один вариант: Чепига мог лично знать человека, которого его отправили убить", - полагает Макинтайр.