В Дераа, на юге Сирии, постепенно возвращается полицейский режим

В бывших мятежных зонах, отвоеванных Дамаском, жители опасаются ухода российских войск, пишет корреспондент Le Monde в Бейруте Бенжамен Барт.

В риторике сирийского правительства провинция Дераа, расположенная на самом юге страны, которую правительственные силы отвоевали в июле, отныне является зоной "примирения", говорится в статье.

Первые митинги против Асада в марте 2011 года превратили Дераа в колыбель революции, теперь она должна быть прощена. Важнейшая роль, которую сыграл этот регион в боях, пошатнувших режим до 2015 года - времени российского военного вмешательства, которое его спасло, будет забыта, отмечает журналист. Теперь настало время не реванша, а восстановления страны, повторяют власти. "Примирение затронуло весь регион Дераа, и сирийское правительство сейчас делает все возможное, чтобы вновь отстроить инфраструктуру провинции, - утверждал в конце августа министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлуф. - Были выделены средства на дороги, дома, освещение, канализационные трубы и водопроводную сеть". "Мы стремимся восстановить нормальную жизнь, - добавил он, призывая жителей города, бежавших в соседнюю Иорданию, вернуться на родину. - Мы гарантируем вам безопасное возвращение".

Однако при таком полицейском режиме, как в Сирии, нормализация означает также возвращение военной разведки, грозных спецслужб "мухабарат", указывает Барт. В Дераа они снова навязывают свой жестокий порядок, в обход российской военной полиции, развернутой в губернии для контроля по соблюдению соглашений о "примирении". В середине сентября "Бюро документации жертв в Дераа", правозащитная организация, продолжающая действовать подпольно внутри провинции, и исследовательский центр "Этана", отслеживающий ситуацию на юге Сирии из Аммана, начиная с июля отмечали примерно одинаковое количество арестов: от 160 до 180.

Власти оправдывают эти аресты тремя причинами. Главная - это принадлежность к организации "Исламское государство"*, говорится в статье.

Второе обвинение, которым охотно угрожает сирийская власть, это сотрудничество с Израилем, сообщает журналист.

Наконец, людей бросают в тюрьму по причине подачи иска против них за убийство, растрату денег или кражу земли. Правительство утверждает, что отныне оно несет ответственность за осуществление правосудия. Однако в антиасадовских кругах в постоянно множащихся судебных процедурах усматривают предлог для заключения под стражу бывших руководителей восстания, указывает автор статьи.

"Мы прекрасно понимаем, что режим ничего не изменил в своих методах. Пресловутое примирение больше похоже на передышку, чем на прощение", - обвиняет Эссам Эль-Райес, офицер, дезертировавший из сирийской армии, который работает на "Этану".

"Ситуация не настолько сложная, как мы опасались, нет массовых казней или широкомасштабных облав, - поясняет Омар Эль-Харири из "Бюро документации жертв в Дераа". - Русские играют роль относительно эффективного буфера".

"Все задаются вопросом, что произойдет, когда русские уйдут, - отмечает Эссам Эль-Райес. - У режима Асада очень длинная память".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.