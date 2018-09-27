Перед лицом России Швейцария вынуждена выбирать западный лагерь

Берн указывает Москве пальцем на беспрестанные шпионские вылазки в отношении швейцарских учреждений. Швейцария уступает давлению Запада, поясняет на страницах издания Le Temps швейцарский политолог и историк, почетный профессор Женевского института международных исследований и развития Андре Либих.

Вызов российского посла в Берне с целью пожаловаться на предполагаемый российский шпионаж в Шпице и в других местах Швейцарии обозначил современное состояние российско-швейцарских отношений. Они идут хуже, чем во времена холодной войны, но лучше, чем в период между двумя войнами, отмечает автор статьи.

В период холодной войны, как, впрочем, и между двумя войнами, Швейцария сумела извлечь пользу из своей роли, определившись как центр шпионажа и место встреч между врагами, стремившимися к примирению. Так, Рональд Рейган и Михаил Горбачев встретились в Женеве в 1985 году, чтобы запустить процесс, знаменовавший собой окончание конфронтации между Востоком и Западом. Швейцария стала приветливым, удобно расположенным, хорошо оснащенным, а главное - нейтральным местом. Подобные качества высоко ставили все, независимо от их идеологических и политических разногласий, напоминает Либих.

Однако с ухудшением отношений между западными странами и Россией вокруг Швейцарии стали сжиматься тиски. Страна взвалила на себя международные санкции, наложенные в 2014 году на Россию за аннексию Крыма. Она все же не последовала за американцами и европейцами в увеличении числа санкций. Долгое время Швейцария оставалась островком в центре Европы, высоко ценимым Москвой и в особенности российскими предпринимателями, получившими возможность продолжать свою деятельность, будучи защищенными от неприятностей и запретов, с которыми они сталкивались в других странах, указывает эксперт.

Тем не менее, в последнее время США и вслед за ними Евросоюз стали требовать большей дисциплинированности по поводу Кремля, хотя бы путем проявления своего неодобрения стране, которая не выслала российских дипломатов этой весной, как это сделали они, и которая, судя по всему, сдержанно ведет себя в вопросе о присоединении к новым санкциям, наложенным ими на Россию. В тот момент, когда переговоры с Брюсселем вступают в довольно щекотливую фазу, Швейцарии не стоило бы сохранять обособленную позицию в отношении России. Неразумно было бы рисковать, дразня американскую сверхдержаву, играющую мускулами перед всем миром. Вот мы и видим, как министр иностранных дел Швейцарии ужесточает тон и разоблачает российские противоправные действия, которые до сих пор замалчивались, анализирует Либих.

Швейцарии, вынужденной выбрать западный лагерь и полностью к нему примкнуть, не удастся избежать давления со стороны иностранных государств, которым нет никакого дела до швейцарского "нейтралитета", заключает автор статьи.