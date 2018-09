27 сентября 2018 г. Хейли Диксон и Роберт Мендик | The Telegraph Предполагаемый "профессиональный убийца", покушавшийся на Скрипаля, разоблачен: это полковник ГРУ, которого Путин удостоил высочайшей награды для военных "Один из обученных профессиональных убийц, разыскиваемых за отравление Сергея Скрипаля, - полковник российской военной разведки, имеющий знаки отличия и получивший от Владимира Путина высочайшую награду своей страны", - утверждают журналисты The Telegraph Хейли Диксон и Роберт Мендик. "Настоящее имя одного из мужчин, разыскиваемых за атаку с применением нервно-паралитического вещества (контртеррористическая полиция назвала его Русланом Бошировым), можно раскрыть: это полковник Анатолий Владимирович Чепига. Этот 39-летний мужчина, служивший на войнах в Чечне и на Украине, в 2014 году указом президента, на церемонии, окутанной завесой секретности, получил звание Героя России", - говорится в статье. "Эта информация, вскрытая расследовательской журналистской организацией Bellingcat при взаимодействии с The Telegraph, разоблачает лживость утверждений Путина, что несостоявшиеся убийцы Скрипалей - безвинные "гражданские", - пишет газета. "Подлинное имя его сообщника Александра Петрова остается неясным, но The Telegraph установила, что он путешествовал под своим подлинным личным именем и лишь свою фамилию заменил на псевдоним. По некоторым сведениям, контртеррористическая полиция и спецслужбы [Великобритании] знают его подлинное имя", - говорится в статье. Неназванный "бывший высокопоставленный офицер российских вооруженных сил сказал, что высокий ранг и опыт полковника Чепиги наводят на убедительные предположения, что "приказ выполнить эту работу был отдан на высшем уровне". Источник утверждал, что менее важное покушение на убийство было бы совершено офицером более низкого ранга", пересказывает газета. Издание переходит к подробностям: "Теперь можно раскрыть информацию, что полковник Чепига 17 лет воюет в рядах элитного подразделения сил особого назначения - Спецназа - и не менее 9 лет работает под прикрытием. Он удостоен более 20 знаков отличия и медали Героя Российской Федерации, хотя, в отличие от большинства других награжденных, публичной информации о полковнике Чепиге мало". "Bellingcat и Insider Russia раскопали досье от 2003 года, в котором полковник Чепига подает заявление на паспорт от своего подлинного имени, где в качестве его адреса указана военная часть в Хабаровске. Военный - он женат, у него есть сын-подросток - позднее переехал в Москву, где его в следующий раз удалось отследить в 2012 году. Эксперты полагают, исходя из его ранга полковника - такого же, как у Скрипаля - и характера его работы, что он, возможно, учился в Военно-дипломатической академии (ныне - Военная академия Министерства обороны Российской Федерации. - Прим. ред.), также известной как "Консерватория ГРУ", после своего переезда в Москву. Документы, касающиеся паспортов, демонстрируют, что псевдоним "Руслан Боширов" ему дали, самое позднее, в 2009 году", - пишет издание. Источник: The Telegraph