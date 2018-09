27 сентября 2018 г. Бен Макинтайр | The Times Убийца Анатолий Чепига мог хорошо знать свою жертву Полковник Анатолий Чепига закончил академию военной разведки и трижды проходил боевую службу в Чечне. Его карьера поразительно напоминает карьеру офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которого Чепига предположительно пытался отравить, считает журналист The Times Бен Макинтайр. Скрипаль тоже участвовал в боевых действиях, правда, в Афганистане, тоже был удостоен наград и дослужился до полковника. Но вместо того чтобы оставаться верным ГРУ, он решил работать на MI-6 и раскрыл "всю телефонную книгу" агентов ГРУ в Европе, многие из которых служили в Афганистане или в Чечне. "По мнению ряда аналитиков разведки, определенную роль в попытке отравления могли сыграть месть и личная расправа. Ветеранов афганской и чеченской кампаний, как и многих других конфликтов, связывают узы ревностной преданности. Скрипаль предал эти узы и заслужил гнев бывших товарищей по оружию", - пишет Макинтайр. Если эта версия верна, то выбор полковника Чепиги на роль одного из убийц укладывается в отчасти символичную логику: выбрать верного ветерана, чтобы ликвидировать неверного и назначить ему "высшую меру" наказания. "По сути, карьерный путь и опыт полковника Чепиги так точно отражает путь полковника Скрипаля, что появляется еще один вариант: Чепига мог лично знать человека, которого его отправили убить", - полагает Макинтайр. Источник: The Times