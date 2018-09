27 сентября 2018 г. Фиона Гамильтон, Сэм Коутс, Люси Фишер, Марк Беннеттс | The Times Шпион, за которым тянется след из фотографий "Над Русланом Бошировым и Александром Петровым и так откровенно смеялись из-за их заявлений о том, что они были в Солсбери в качестве туристов, а посетить собор им помешал снег. Теперь их опровержения, поддержанные Кремлем, трещат по швам после того, как стало известно, что Боширов был старшим офицером военной разведки с более чем 25-летним (так в оригинале, хотя в статье приводится фото документов Боширова с датой рождения 5.04.1979. - Прим. ред.) опытом тайных операций", - пишут журналисты The Times. "Разоблачение Боширова как полковника Анатолия Чепиги ведет на самый верх Кремля, поскольку президент Путин в 2014 году наградил офицера ГРУ высшей военной наградой России", - отмечают Фиона Гамильтон, Сэм Коутс, Люси Фишер и Марк Беннеттс. Это подкрепляет заявление Британии о том, что Чепига и Петров, чье настоящее имя пока неизвестно, нанесли "Новичок" на дверь Сергея Скрипаля по приказу сверху, добавляют авторы. По словам бывшего подполковника КГБ (так в оригинале. - Прим. ред.) Геннадия Гудкова, его удивило, что в Солсбери отправили полковника ГРУ. "Это слишком высокий ранг для этого. Они могли послать более рядового парня - капитана или майора. Наверное, они полагались на опыт Чепиги", - считает он. Гудков добавил, что бывшие коллеги Скрипаля сочли бы, что Чепига и Петров поступают правильно. "Все они думают, что предатели должны понести наказание", - сказал он. Источник: The Times