Как Европа при помощи ловкого хода хочет освободиться от американского диктата

В ноябре в силу вступят новые американские санкции против Ирана. ЕС планирует создать механизм внешнеторговых расчетов с Тегераном для защиты интересов европейских компаний, передает Die Welt.

Идея по созданию данного механизма принадлежит верховному представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини, которая в преддверии заседания Генассамблеи ООН объявила о начале подготовительной работы по созданию странами ЕС легальной структуры для обеспечения финансовых транзакций с Ираном, отмечают авторы публикации Ханнелоре Кролли и Николаус Долл.

"Германия, Китай, Франция, Россия и Великобритания хотят содействовать созданию этой структуры, получившей название Special Purpose Vehicle (SPV) (механизм специального назначения. - Прим. ред.)", - говорится в статье.

Принцип действия SPV прост, комментируют журналисты. "Если, допустим, Иран поставляет свою нефть в Италию, а немецкая машиностроительная компания снабжает своей продукцией некую фабрику в Тегеране, деньгами за иранскую нефть могут быть оплачены поставки немецкой компании".

"Вопрос лишь в том, удастся ли при помощи этого механизма на деле обойти американские штрафные меры. Дело в том, что по крайней мере крупные заказы, которые реализуют в Иране международные концерны, нельзя будет удержать втайне от наблюдателей и экспертов. Кроме того, высока вероятность того, что компании столкнутся с местью со стороны США", - передает Die Welt.

Помимо этого, продолжают авторы, это предложение, возможно, уже запоздало. Тема с Ираном уже закрыта, поговаривают в немецких экономических кругах. Тем не менее, отмечают журналисты, новая структура может стать "шагом в верном направлении" и сделать Европу более независимой от доллара. "ЕС должен стать более независимым в экономических вопросах и действовать более самостоятельно", - заявил на форуме в Берлине Йоахим Ланг, глава Федерации немецких промышленников (BDI).

"Большинство крупных немецких компаний уже ушли из Ирана. Поэтому недавняя инициатива Еврокомиссии ничего не изменит", - говорят представители немецкой экономики. Помочь механизм сможет разве что компаниям среднего уровня, работающим на Ближнем Востоке и не имеющим бизнеса с американскими компаниями.

"Если американские ведомства узнают, что некая фирма ведет дела с Ираном, она попадет в черный список и больше не сможет работать в США", - заявил участник форума BDI.

"Однако многие представители экономики задумываются уже не о том, как защитить свои интересы в Иране. Они надеются, что план ЕС приведет к большей независимости от США", - передает издание.

"Мы должны подумать над тем, как минимизировать долларовое доминирование в международной торговле. Если мы перейдем на евро, влияние Америки автоматически снизится", - предлагают представители экономики. "Влияние Вашингтона в международной торговле снизится, если перейти на платежную систему европейцев Swift", - отмечают на форуме.

По данным Объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), с того момента как президент США Дональд Трамп в мае объявил о введении санкций против Тегерана, объем немецкого экспорта в Иран сократился на 18%, резюмирует издание.