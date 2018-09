27 сентября 2018 г. Трипп Микл | The Wall Street Journal Зачесали волосы на другую сторону? Есть риск, что ваше электронное устройство не разблокируется "Когда новый компьютер Microsoft Surface, которым обзавелась Карен Каммингс, сделал ее фото для своей системы распознавания лиц, ее светлые волосы были накручены щипцами, а глаза подкрашены тушью и зеленым карандашом для глаз. На следующее утро, когда она села к компьютеру - с обвисшими волосами, без макияжа, в очках, - он снова взглянул на нее и отказался разблокироваться", - повествует обозреватель The Wall Street Journal Трипп Микл. "Компьютер, считай, сказал мне: "О боже, девочка моя. Иди-ка приведи себя в порядок. Плохо выглядишь", - вспоминает 72-летняя Каммингс, жительница штата Мэн. - Я знаю, что по утрам выгляжу плохо, но я же не хочу, чтобы мне об этом говорил компьютер". Издание замечает: развитие технологий распознавания лиц создает ощущение, что компьютеры выносят оценку внешности своих владельцев. "Когда лицо не опознается, людям приходится гадать, хорошо ли они сегодня выглядят, не переборщили ли они с косметикой либо причина, возможно, в смене прически - а может, даже в том, что они сами на себя не похожи. Пользователи сообщают, что устройства не разблокируются, пока человек не сделает тот же макияж, как на момент установки. Другие жалуются, что телефон не узнает их по утрам, когда они наклоняют его над своей головой на подушке. Мужчины сообщают: если сбрить бороду, телефон вдруг видит в тебе незнакомца", - говорится в статье. 49-летний Джош Энгрофф поменял прическу: парикмахер подкоротил волосы по бокам и посоветовал ему зачесывать волосы слева направо. Друзьям и родным понравилось, но айфон три дня подряд отказывался разблокироваться. "Программа Windows Hello стремится найти баланс между безопасностью и удобством в использовании, сообщил Дейв Боссио, программный менеджер Microsoft. Алгоритм с помощью инфракрасной камеры, которой снабжены лэптопы и другие устройства, создает математическую модель на основе "выдающихся черт" лица - глаз, носа, рта и т.п. Макияж, очки, борода, освещение и другие факторы могут повлиять на работу системы, но чрезмерное расширение спектра допустимых вариаций создает риск для безопасности, сказал Боссио", - говорится в статье. "По словам информированных источников, программисты Apple для решения проблемы макияжа сконструировали камеру, которая проецирует на лицо пользователя 30 тыс. инфракрасных точек, чтобы создать трехмерную модель, которая хранится в телефоне. Сама Apple заявила, что вероятность разблокировки десятого айфона случайным человеком путем распознавания лица - одна на миллион (для членов семьи - например, близнецов или просто братьев и сестер - вероятность иная). Для сравнения: у сенсора отпечатка пальца, который использовался на предыдущих моделях айфонов, вероятность составляла один случай на 50 тыс.", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal