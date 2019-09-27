"Вы великий учитель"

"Публикация стенограммы телефонного разговора с Дональдом Трампом компрометирует президента Украины на родине", - отмечает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Владимир Зеленский не скупился на восторженные слова в адрес американского президента, - пишет журналист Штефан Шолль. - "Мы хотим создать новый формат, новый тип управления. И в этом вы для нас великий учитель", - сказал в разговоре Зеленский".

Публикацией протокола разговора "Дональд Трамп хотел смягчить обвинения в том, что он оказывал давление на президента Украины с тем, чтобы тот начал расследование против своего возможного противника в предвыборной борьбе Джо Байдена. Но украинская общественность удивилась прежде всего высказываниям своего собственного президента", указывает издание.

"В разговоре Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах, напомнив ему, что США помогают Украине намного больше, чем Европа. В частности, Ангела Меркель, по его словам, долгое время говорит об Украине, но ничего не делает для нее. "Вы абсолютно правы. Вы правы не на 100, на 1000 процентов", - вторил Трампу Зеленский".

"Лесть украинского президента, раскидывание обвинениями и оценками очень неприятны", - прокомментировал разговор украинский экс-дипломат Роман Бессмертный в интервью порталу liga.net. По его мнению, обсуждение третьих лиц абсолютно недопустимо в дипломатическом мире".

"Когда Трамп завел разговор о важном для него расследовании против Байдена, Зеленский стал горячо уверять Трампа в том, что его новый прокурор займется этим делом. "Новый генеральный прокурор будет на 100 процентов моим человеком", - сказал он. Это высказывание было особенно плохо воспринято в Киеве, так как оно изобличает лживость заявлений Зеленского о том, что он якобы хочет реформировать систему правосудия и положить конец зависимости генеральной прокуратуры от президента. "Но это в первую очередь международный скандал, - говорит Алексей Мельник, эксперт по внешней политике и безопасности из Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова. - Во внутренней политике Зеленский пользуется сейчас слишком большой поддержкой, чтобы всерьез попасть в затруднительное положение".

Сам Зеленский не рад публикации своих реплик. "Я просто думал, что они (американцы) опубликуют свою часть", - пожаловался он журналистам на Белый дом. "Теперь и Зеленский почувствовал на себе, как мало Дональд Трамп считается с чувствительностью украинского президента", - резюмирует Frankfurter Rundschau.