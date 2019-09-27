Украина боится оказаться заложницей политических игр Вашингтона

"Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что дело, связанное с телефонным разговором с Дональдом Трампом, может нанести ущерб поддержке со стороны обеих партий его главного союзника", - пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

"Бывший комик Владимир Зеленский как человек искусства во время первой встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в среду, 25 сентября, в Нью-Йорке вывернулся с помощью шутки. "Лучше общаться перед камерами телевидения, чем по телефону", - сострил украинский президент, чьи слова подверглись особо пристальному вниманию, поскольку его пресловутый телефонный разговор с Трампом 25 июля стал причиной политического шторма в Вашингтоне. Американец рассмеялся сквозь слезы, а демократы начали процедуру импичмента", - говорится в статье.

"Однако это дело становится крайне неудобным и для Зеленского, хотя на Украине оно не вызывает накала страстей. Недавно избранный молодой украинский лидер столкнулся с проблемой, деликатной во многих отношениях", - отмечает журналист.

"(...) В стенограмме телефонного разговора двух лидеров на Украине обратили внимание на заверение Зеленского о том, что "новый генеральный прокурор будет стопроцентно моим человеком". Такое утверждение отдает дурным тоном в устах человека, который пообещал освободить все учреждения от любого политического или олигархического надзора", - комментирует Виткин.

"В европейских столицах внимание привлекли нападки на Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона, которые, по словам Зеленского, "не соблюдают санкции" против Москвы, а также высказывания о якобы недостаточной европейской поддержке Киева", - пишет Le Monde.

"Таким образом, Владимир Зеленский, который в последние дни сделал все, чтобы о нем забыли, и запретил своим приближенным комментировать ситуацию, снова оказался в центре внимания. Поскольку разыгрывается ситуация, выходящая далеко за рамки простого вопроса об имидже и о личности самого Зеленского. С 2014 года, после аннексии Крыма и войны на Донбассе, Киев упорно трудился над тем, чтобы добиться самой широкой дипломатической поддержки своей борьбы против России, - указывает автор статьи. - (...) Настоящим переломом стал 2016 год, когда Украина вышла на американскую политическую арену... и начались неприятности. Первый руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт был вынужден уйти в отставку после раскрытия секретных платежей, сделанных бывшим украинским президентом Виктором Януковичем. В ответ на утверждения о российском вмешательстве лагерь Трампа стал столь же часто ссылаться на "украинское вмешательство".

"(...) Второй эпизод, связанный с делом Байдена, может полностью ослабить украинские позиции, тем более что Зеленскому придется взять на себя обязательство, поддерживая - или нет - начало расследования в отношении сына Джо Байдена. Миф о поддержке со стороны обеих партий США, похоже, изжил себя", - продолжает автор статьи.

"Само собой, увеличение числа скандалов может стать тревожным сигналом для Вашингтона, закрепляя идею о том, что Украина является токсичным партнером", - считает Виткин.

"Мы опасаемся, что американская поддержка продолжит уменьшаться, - указывает Анна Шелест, политолог из Одессы, - каждый игрок будет бояться, что его заявления или действия обернутся против него и будут интерпретироваться в свете американских политических дел".

В статье, написанной для The New York Times Алена Гетманчук, основатель и директор центра "Новая Европа", делится своим "горьким чувством": "Украинцы считают США и Польшу нашими главными союзниками в мире. Именно поэтому было так тяжело узнать, что США под руководством Дональда Трампа присоединились к списку тех, кто пытается использовать Украину для достижения собственных узкополитических целей".