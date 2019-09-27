Российская идея о переносе штаб-квартиры ООН в Женеву

"Кремль очень раздражают ограничения, наложенные на его дипломатов, которые должны посещать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Российские чиновники отреагировали на это предложением перенести Генассамблею в Швейцарию", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во вторник предложил: "не перенести ли штаб-квартиру ООН на территорию нейтрального государства, которая не будет её использовать для решения своих узкополитических задач? Сделать это в Австрии, Швейцарии, которые никогда не чинят никаких препятствий даже лицам, которые находятся под санкциями". Парламентарий отреагировал на невозможность участия десяти российских дипломатов в последней сессии Генассамблеи ООН из-за отсутствия виз, выдаваемых Соединенными Штатами", - говорится в статье.

"Таким образом, министр иностранных дел Сергей Лавров смог отправиться туда лишь с очень небольшой делегацией, - отмечает автор публикации. - В четверг, в более расплывчатых выражениях, он также предложил на рассмотрение эту тему: "Теперь придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН", - пояснил он в интервью газете "Коммерсантъ", а затем заявил на государственном телевизионном канале о том, что в отместку за инцидент с визами Вашингтону готовится "сюрприз".

"(..) Предложение перенести штаб-квартиру ООН в Женеву является личной инициативой сенатора, это эмоциональная реакция, - считает Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО, великой школы российских дипломатов. - Министр Сергей Лавров пошутил, когда напомнил о том, что Сталин был прав, желая разместить штаб-квартиру ООН в Сочи".

"Когда в 1945 году была создана Организация Объединенных Наций, Иосиф Сталин предложил построить ее штаб-квартиру на морском курорте на берегу Черного моря. Здесь также находилась любимая дача советского диктатора, тогда окруженного ореолом победы над нацизмом. "Это было прозорливо", - сказал Сергей Лавров. Однако такая идея не имела успеха за пределами советских границ", - пишет Le Temps.

"Сегодня Москва занимает более реалистичную позицию, - отмечает журналист. "Переезд ООН в Женеву ни в коем случае не является официальной позицией властей. Это остроумная шутка, чтобы развеять горечь с обеих сторон", - продолжает Дмитрий Лабин. Эксперт подчеркивает, что переезд штаб-квартиры ООН повлек бы за собой огромные и неоправданные расходы, с учетом огромной структуры этого учреждения.

Эксперт по международным отношениям и специалист по российско-американским отношениям Владимир Фролов считает, что у российского предложения нет никаких шансов на успех. "Оно полезно только для того, чтобы отвлекать внимание и раздражать, но Москве не хватает трех голосов в Совбезе. Это заезжий цирк с медведями", - кратко заявил он.

Эти взгляды не разделяет Кира Сазонова, доцент кафедры государствоведения и права Российской академии народного хозяйства. "Женева является второй штаб-квартирой ООН. Этот город когда-то принимал Лигу Наций, нет необходимости что-то строить". Она полагает, что переезд в Женеву - это не только личное мнение сенатора, но и широко обсуждаемый проект, и не только в Москве.

(...) По мнению Киры Сазоновой, "идея о переезде Генассамблеи в Женеву выражает не стремление подорвать статус Соединенных Штатов или оказать услугу швейцарской дипломатии, а стремление найти решение, которое устраивало бы всех. Уже накопилось достаточно тем, вызывающих разногласия. Женева нейтральна, это хороший компромисс и для американцев, так как въезд иностранных дипломатов больше не будет угрожать безопасности США".