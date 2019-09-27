Щадящий режим стирки в стиральной машине загрязняет окружающую среду больше, чем обычный

"Стиральные машины не только тратят электричество и воду, они оказывают негативное воздействие на окружающую среду и другими путями. Стиральные порошки и кондиционеры для белья наряду с другими веществами могут содержать и микропластик, который вместе со сточными водами попадает в водоемы, так как очистные установки пока еще не располагают соответствующей техникой. Кроме того, при стирке некоторых вещей, например, джемперов из флиса, от них отделяются крошечные синтетические волокна, которые также загрязняют окружающую среду", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Казалось бы, решением может стать использование режима щадящей стирки - как правило, в таком случае в стиральную машину загружается меньше белья, используется больше воды, а отжим происходит с меньшим количеством оборотов, что уменьшает трение между вещами.

"Однако ученые из Университета Ньюкасла пришли в своем исследовании к другому выводу: при щадящей стирке в сточные воды попадает в среднем на 800 тыс. микроволокон больше, чем во время стирки в режимах с большим количеством оборотов при отжиме".

Проведенные ранее исследования показали, что при стирке одежды из синтетики отделяется от 500 тыс. до 6 млн микроволокон за один цикл стирки, отмечает издание.

В новом исследовании ученые изучали процесс стирки футболок из полиэстера в разных режимах. "Затем отделившиеся при стирке волокна собирались с помощью фильтра и взвешивались. Выяснилось, что при щадящей стирке отделяется гораздо больше волокон полиэстера. Почему это происходит, до конца не ясно. Ученые предполагают, что это связано с большим количеством воды. По-видимому, при меньшем количестве воды белье меньше крутится внутри машины. К тому же, сама вода может вытягивать волокна из одежды (...)", - говорится в статье.

По данным Международного союза охраны природы (IUCN), ежегодно в океан попадает приблизительно 1,5 млн тонн микропластика. Ученые обнаружили пластик даже во льдах Арктики, указывает издание.

"Сократить количество поступающего в окружающую среду микропластика из стиральных машин можно с помощью одежды из шерсти, хлопка, шелка или льна. Но с точки зрения экологии эти ткани также не являются беспроблемными, так как для их производства порой необходимо большое количество воды", - пишет Der Spiegel.