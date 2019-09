27 сентября 2019 г. Том Парфитт | The Times Российские мусульманские лидеры выступают за многоженство,чтобы помочь женщинам "Мусульманские лидеры России призвали разрешить мужчинам иметь более одной жены, чтобы остановить распространение "греховности и блуда", - пишет The Times. "В России полигамия запрещена законом, но муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов считает, что если разрешить соблюдение этого обычая в мусульманских регионах, то это поможет решить социальные проблемы. Однако полигамия - это широкий термин, позволяющий и женщинам иметь более одного мужа. Муфтий настаивает на том, что он выступает за такой вид полигамии, при котором только мужья могут иметь более одной супруги", - указывает The Times. "Аляутдинов попытался подкрепить свой аргумент, сославшись на статистику, демонстрирующую, что в России женщин на 10 млн больше, чем мужчин. По его словам, есть большое количество одиноких вдов и разведенных (...) и "В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены". "(...) Важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы, - добавил он. - Вдобавок было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются". Эти комментарии последовали за интервью на государственном телевидении Равиля Гайнутдина, председателя совета муфтиев России , в котором он также озвучил призыв к многоженству. Он предположил, что у российских мужчин часто есть любовницы. (...) Мусульманские лидеры не упоминали полиандрию, при которой женщины могут иметь нескольких мужей, отмечает газета. "Согласно данным, до 16 млн из 147 млн жителей России являются мусульманами. (...) Неформальная "полигиния" - многоженство - уже существует в некоторых мусульманских регионах, таких как Татарстан, Чечня и Дагестан. Рамзан Кадыров, возглавляющий Чеченскую область, является сторонником многоженства", - говорится в статье. "Однако Русская Православная Церковь выступает против муфтиев. Ирина Киркова, член президентского Совета по правам человека, сказала, что эта политика "откроет ящик Пандоры". Опрос общественного мнения, проведенный четыре года назад, показал, что 87% россиян выступают против многоженства, и 33% поддерживают эту практику для мусульман. (...)", - сообщается в публикации. Источник: The Times



