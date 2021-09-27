В Ираке зазвучали голоса за нормализацию отношений с Израилем

(...) "В Ираке в субботу было нарушено табу - в Эрбиле, в Иракском Курдистане, прошла конференция, призывающая к сближению с Израилем. Приблизительно 300 суннитов и шиитов из нескольких провинций Ирака, включая племенных шейхов, интеллектуалов и независимых активистов, открыто потребовали начала диалога с еврейским государством, несмотря на то, что официально Ирак с 1948 года находится в состоянии войны с Израилем. Данное мероприятие возмутило федеральные власти. Зато оно обрадовало израильское правительство. Конференция была организована базирующимся в Нью-Йорке Центром мирных отношений (Center for Peace Communications, CPC), выступающим за нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами", - пишет корреспондент Le Figaroв Иерусалиме Тьерри Оберле.

"CPC сыграл роль катализатора, но импульс исходил от мужчин и женщин из гражданского общества. Они утверждают, что являются частью региональной динамики, вызванной Авраамовыми соглашениями, но, прежде всего, намерены позиционировать себя в отношении внутренних дебатов, касающихся будущего Ирака", - анализирует Дэвид Хальфа, один из исследователей CPC.

"Они намереваются воссоединиться с еврейским миром, устранив трудность, вызванную мрачным прошлым, когда в 1950-х годах из Ирака была насильственно вытеснена присутствовавшая там одна из крупнейших и старейших еврейских общин на Ближнем Востоке. Признание этого прошлого является для них ключом к установлению подлинного мира в будущем и является частью видения общества, готового продвигать ценности культурного и религиозного разнообразия и плюрализма", - продолжает он.

(...) "Из-за отсутствия политической поддержки иракские курды довольствовались тем, что обеспечивали руководство или, скорее, безопасность конгресса, - указывает автор статьи. "Они не участвовали, потому что им это не нужно: они уже долгое время поддерживают тесные связи с Израилем", - сказал один наблюдатель курдского происхождения.

(...) "Требуем присоединения к Авраамовым соглашениям. Мы тоже хотим нормальных отношений с Израилем, - утверждается в резолюции, которую зачитала Сахар аль-Тай, заведующая исследовательским отделом иракского министерства культуры и активистка-феминистка. - Никакие силы не имеют права помешать нам сделать такой призыв". (...) "Мы требуем полных дипломатических отношений с Государством Израиль", - сказал глава организации "Строительство Ирака" Виссам аль-Хардан.

"Этот маргинальный ареопаг вызвал гнев Багдада. Центральное правительство осудило "незаконное собрание", а влиятельный шиитский лидер Муктада ас-Садр призвал к аресту "возмутителей спокойствия". Реакция не заставила себя долго ждать: в воскресенье иракский суд выдал ордера на арест главных участников конференции "за мир с Израилем" и пообещал распространить такую инициативу на всех выступавших", - резюмирует Тьерри Оберле.