27 сентября 2021 г. Джейсон Эбелак, Лаура Х. Квонг и Стивен П. Льюби | The New York Times Мы провели исследование: маски работают, и следует выбирать маску более высокого качества по возможности (...) "Мы провели одно из крупнейших и наиболее глубоких исследований ношения масок, используя "золотой стандарт", рандомизированное контролируемое исследование, чтобы оценить, меньше ли наблюдается случаев Covid-19 в сообществах, где больше людей носят маски", - пишут на страницах The New York Times Джейсон Эбелак, профессор экономики Школы менеджмента Йельского университета, Лаура Х. Квонг, доцент кафедры экологических наук в Школе общественного здравоохранения Беркли Калифорнийского университета, и Стивен Льюби, профессор медицины отделения инфекционных болезней Стэнфордского университета. (...) "Наше исследование, которое в настоящее время проходит экспертную оценку, было проведено с участием 340 тыс. взрослых в 600 деревнях Бангладеш и протестировало множество различных стратегий, чтобы заставить людей носить маски. Наша исследовательская группа решила приносить маски прямо людям домой и раздавать в людных местах, таких как мечети и рынки. Мы предоставили информацию о том, почему ношение масок является важным, и привлекли к донесению этой информации религиозных и общественных лидеров общин. Наконец, мы попросили жителей каждой деревни вежливо просить всех, кто не носит маски, надеть их и раздавать маски тем, кто в них нуждается", - говорится в статье. "Хотя не все соглашались надеть маску, ношение масок увеличилось примерно на 30% среди взрослых, которых поощряли к этому. Это изменение привело к снижению заболеваемости Covid-19 на 9%. В сообществах, где мы продвигали использование хирургических масок, случаи Covid-19 снизились на 11%", - констатируют авторы. "В нашем исследовании мы измеряли эффект не универсального ношения маски, а эффект добровольной программы ношения масок. Это привело к увеличению числа людей, использующих маску, до 4 из 10, в то время как в начале это был каждый десятый - большое увеличение, но все еще далекое от совершенства. Если бы все носили маски, сокращение случаев Covid-19, скорее всего, было бы значительно больше. Больше всего от этого выиграли люди старше 50 лет, особенно в общинах, где мы распространяли хирургические маски. В этих сообществах случаи заболевания Covid-19 снизились на 23% среди людей в возрасте от 50 до 60 лет и на 35% среди людей старше 60 лет", - пишут авторы. (...) "По нашим оценкам, каждые 600 человек, которые носят хирургические маски в общественных местах, предотвращают в среднем одну смерть в год, учитывая недавние показатели смертности в США. Представьте себе церковь с 600 прихожанами. Если бы конгрегация узнала, что это может спасти жизнь прихожанина, согласились бы все носить хирургические маски в закрытых общественных местах в течение следующего года?" - задумываются они. "Мы также протестировали фильтрацию хирургических масок, которые носили, комкали в карманах и сумочках и до 10 раз стирали с мылом. Эти маски по-прежнему препятствовали прохождению большего количества вирусных частиц, чем обычные тканевые маски. Маски с лучшей фильтрацией или посадкой, чем хирургические маски, такие как маски KF94 или KN95, при правильном ношении могут обеспечить еще более надежную защиту, чем хирургические маски", - отмечается в статье. "Суть в том, что маски работают, а маски более высокого качества, скорее всего, лучше предотвращают Covid-19. Если у вас есть возможность выбирать между тканью и хирургической маской, выбирайте хирургическую. Но лучшая маска - это та, которую человек действительно будет носить и носить правильно", - подчеркивают исследователи. (...) Источник: The New York Times