27 сентября 2021 г. Мануэль Бевардер и Дирк Банзе | Welt am Sonntag Россия направляет в Берлин специалистов по дезинформации "Вслед за правительством Германии и Европейский Союз раскритиковал российское правительство за кибератаки на политиков. По информации Welt am Sonntag, Москва направила в Германию эксперта по щекотливым операциям". "В год проведения выборов в бундестаг Россия назначила на одну из должностей в посольстве в Берлине сотрудника спецслужбы, который является специалистом по обеспечению российских внешних интересов и дезинформации. Это следует из расследования, проведенного Welt am Sonntag. Посольство России в Берлине заявило в ответ на запрос, что этот человек был аккредитован в соответствии со всеми правилами. Отвечая на запрос о сфере его деятельности, посольство заявило о "псевдоинформации" и "безумной смеси домыслов и фантазий". "В начале сентября правительство Германии обвинило Россию в кибератаках в рамках кампании Ghostwriter, осуществляемых на немецких парламентариев, и предупредило о возможных операциях влияния. В августе, по информации Welt am Sonntag, в течение нескольких дней было зарегистрировано несколько сотен кибератак на политиков", - говорится в статье. "Председатель фракции партии "зеленых" Константин фон Нотц, говоря о мерах по борьбе с кибератаками в последние годы, заявил: правительство "грубо пренебрегло чрезвычайно важной частью внутренней безопасности". "В пятницу Европейский Союз также обвинил Россию в целенаправленных кибератаках и пригрозил последствиями. Вредоносная деятельность была направлена на многочисленных членов парламента, правительственных чиновников, политиков, представителей прессы и гражданского общества ЕС, говорится в опубликованном заявлении 27 стран-членов", - передает издание. Источник: Welt am Sonntag