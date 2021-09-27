Магниты на холодильник как общественный феномен

"На смену открыткам и стеклянным шарам со снегом пришли магниты на холодильник: это сувенир, который мы привозим сегодня из отпуска, - и научное чудо", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В отличие от обычных магнитов, северный и южный магнитные полюса у BaFe12 O19 расположены на обратной стороне не по отдельности, а чередуются. Эксперты называют это "магнитной сборкой Халбаха". Такая структура не только обеспечивает превосходное сцепление с поверхностью, но и означает, что на одной стороне, не соприкасающейся с холодильником, магнитное поле практически незаметно. Это настоящее чудо", - говорится в публикации.

"Еще в 1999 году один из ведущих американских производителей подсчитал, что в среднем на дверце американских холодильников прикреплены 11 магнитов. С тех пор это число, вероятно, удвоилось", - отмечает издание.

"Говорят, что первым, кто начал выпускать такие магниты с популярными героями мультфильмов, поговорками или шутками, был в начале 1970-х годов управляющий парка развлечений из Сент-Луиса в штате Миссури, однако это не принесло ему большого коммерческого успеха. Примерно в то же время в Азии появились магнитные держатели для записок в виде фруктов - так что единого истинного изобретателя этого явления не существует".

"Однако есть выдающиеся коллекционеры, например, Луиза Дж. Гринфарб из Хендерсона/Невада, которая скончалась в 2019 году и 7 тыс. магнитов которой были выставлены в (ныне закрытом) музее Гиннесса в Лас-Вегасе. Ее сын и вовсе оценивает коллекцию Гринфарб в более чем 70 тыс. экземпляров, но проверить этот факт не представляется возможным, так как ответственное жюри, регистрирующее мировые рекорды, ограничено временными рамками", - пишет издание.

"Учитель из Уэльса Тони Ллойд, в свою очередь, известен тем, что после возвращения из отпуска на Шри-Ланке в феврале 2018 года он пополнил свою коллекцию до 5 тыс. магнитов, что делает ее одной из крупнейших в Европе, сообщает телеканал ITV. Говорят, что в поисках сувениров, на которых изображен то Кельнский собор, то Владимир Путин, Ллойд посетил более 100 стран".

"С психологической точки зрения, магнит на холодильнике (по словам римского философа Лукреция, термин "магнит" происходит от местности в Фессалии под названием Магнезия, где еще в древности были обнаружены камни, обладающие силой притяжения) оказывается далеко не лишней визитной карточкой человека. Он многое говорит о жильцах квартиры, будь то Мона Лиза из Лувра, прикрепленная к холодильнику, или гипсовый пенис из Хорватии".

"Кратковременный спад популярности магниты на холодильник пережили только в 1990-х годах, когда популярным подарком на день рождения стали коробки с магнитными словами, которые люди могли собрать самостоятельно".

"Интересно, что даже в цифровую эпоху количество магнитов на холодильнике растет в геометрической прогрессии. И у них даже появляются новые области применения. (...) Говорят, подростки используют магниты с холодильника для отключения сигнализации, чтобы незаметно покинуть ночью родительский дом. Другие молодые люди с богатым воображением утверждают, что прикрепляли магниты от холодильника на плечо, чтобы доказать, что вместе с прививкой им тайно вживили под кожу компьютерные чипы".

"Но, конечно, есть и опасности, таящиеся на двери домашнего продовольственного склада. Например, исследователи из Цюриха еще в 2006 году предупреждали: люди с кардиостимуляторами должны обязательно держаться на расстоянии не менее трех сантиметров от (определенных) магнитов на холодильнике. То же самое, конечно, касается и владельцев кредитных карт. В 2013 году весь мир обошел рентгеновский снимок полуторагодовалого мальчика из России, который, как говорят, проглотил 42 магнита для холодильника, когда его мать ненадолго отвлеклась на свой мобильный телефон. Магниты были успешно извлечены в больнице", - говорится в статье.

"Кстати, международное сообщество коллекционеров магнитов до сих пор не смогло договориться о едином названии для этого необычного хобби. В России любители магнитов на холодильник называют себя "мемомагнитистами", в других странах это "турамгисты" или "ферровениристы". Выбор самоназваний так же широк, как и ассортимент магнитов, предлагаемых в пляжном киоске. Но правда в том, что большинство их покупателей в основном хотят сохранить для себя память об отпуске, а не установить мировой рекорд. Ведь воспоминания - это, как однажды сказал поэт Петер Сириус, "цветы между страниц книги нашей жизни". А магниты на холодильник - это застывший китайский клей в нашей личной системе координат", - пишет Süddeutsche Zeitung.