Олаф Шольц побеждает - но путь к канцлерству еще долог

"У социал-демократов по-настоящему хорошие шансы на то, что впервые за 16 лет канцлером ФРГ снова станет представитель их партии. Это политическое чудо", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Всего два месяца назад Олаф Шольц выглядел кандидатом, которого партия, от которой уже никто ничего не ждал, выдвинула, будучи в замешательстве. Теперь же он, похоже, стал победителем выборов и возможным преемником Ангелы Меркель. Несмотря на то, что в последние несколько дней многие ожидали этого успеха, в целом он остается сенсацией, если не политическим чудом", - отмечает журналист Доминик Айгенманн.

"Конечно, победа Шольца стала неизбежной прежде всего из-за слабых сторон конкурентов. Но 63-летний политик подкупает и своими сильными сторонами. В ходе избирательной кампании он выглядел объективным и компетентным, серьезным и заслуживающим доверия. Кампания его партии, которая, несмотря на многие разногласия, была едина как никогда, сосредоточилась на кандидате и его послании: "уважении", которое Шольц пообещал всем тем, кто чувствует себя обделенным обществом всеобщего благосостояния".

"Еще более важную роль во времена пандемии и климатического кризиса сыграло, вероятно, другое предложение: вице-канцлер открыто пообещал продолжать привычный меркелизм без Меркель. Многие немцы знают, что страна стоит перед лицом больших трудностей. Шольц пообещал перемены, которые потребуют от людей минимум ресурсов - совсем как при Меркель".

"Теперь у него есть все шансы стать после Вилли Брандта, Гельмута Шмидта и Герхарда Шредера четвертым социал-демократом в должности канцлера. Это будет нелегко, но стоит полагать, что Шольц, будучи отличным переговорщиком, сможет убедить СвДП и "зеленых" сформировать новую центристскую коалицию", - говорится в статье.

"Насколько невероятным еще недавно казалось воскрешение СДПГ, настолько историческим в итоге будет поражение союза партий ХДС/ХСС, - пишет издание. - Этот крах можно сравнить разве что с крахом 1998 года, когда с поста канцлера пришлось уйти Гельмуту Колю".

"На этот раз ХДС и ХСС потянула вниз не усталость от давнего патриарха, а частичный вакуум, возникший после ухода многолетнего канцлера, которая пользовалась популярностью до самого конца. Меркель стала первой, кто покинул свой пост по собственной воле. Однако она может потерпеть неудачу в своем желании сохранить его в рамках собственной партийной семьи. Это будет тяжелым поражением и для нее".

"Армину Лашету, кандидату в канцлеры от ХДС/ХСС, не удалось убедить бывших избирателей Меркель в своей серьезности, компетентности и решительности. (...) Слабость Лашета, однако, также показала то, что в течение многих лет скрывала популярность Меркель: насколько расколоты, бедны талантами и истощены в плане программы немецкие христианские демократы. Так же, как социал-демократы вряд ли снова станут "народной партией" благодаря Шольцу, так же маловероятно, что ХДС останется таковой после ухода Меркель. Германия приближается к парламентской реальности других европейских демократий: победы на выборах с 25% голосов, за которыми стоят несколько средних партий, образующих все более пестрые коалиции".

"Зеленые" тоже потерпели неудачу. Хотя они добились значительных успехов по сравнению с прошлыми выборами и, вероятно, войдут в состав следующего правительства, они все еще далеки от своих целей. Вместо того, чтобы конкурировать с ХДС/ХСС за пост канцлера, они опустились на третье место. С точки зрения "зеленых", это имеет особенно отрезвляющий эффект на фоне того, что обстоятельства им благоприятствовали: климатическое движение на улицах, наводнения и лесные пожары как предвестники катастрофы, отсутствие сильно превосходящих их по силе противников, руководство в лице Анналены Бербок и Роберта Хабека, которое впервые серьезно обратилось к середине общества. Если судить по этому, то "зеленые" упустили свой исторический шанс", - заключает Tages-Anzeiger.