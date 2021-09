Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 27 сентября 2021 г. 27 сентября 2021 г. Штеффен Рихтер, Михаэль Туманн, Маттиас Крупа, Михаэль Браун и Рике Хавертц | Die Zeit Женщина, изменившая мир "Владимир Путин ей не симпатизирует, в Китае ее будет не хватать, в Париже тоскуют. Что оставит после себя Ангела Меркель на международной арене?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit. Франция: "мадам "Нет" здесь доверяют "82% французов доверяют Ангеле Меркель, выяснил недавно исследовательский центр Pew Research Center. Это удивительно. В конце концов, долгое время Меркель считалась во Франции "мадам "Нет", защищавшей в основном превышение немецкого экспорта над импортом. В других отношениях ее политические успехи, с французской точки зрения, также довольно неоднозначны: загадочная трансформация энергетики, ортодоксальная финансовая политика, мало воображения во внешней политике. В ней совсем не было смелости, она была очень предсказуема. Однако Меркель, по крайней мере, внесла поправки в долговой вопрос. Европейский фонд реконструкции, который она и Эммануэль Макрон придумали в прошлом году, единодушно считают в Париже великим свершением - и главным наследием Меркель", - говорится в статье. "Здесь особенно высоко ценят личность Меркель, а не ее политику. Ни в одном из многочисленных портретов, появившихся по случаю ее ухода, не остается неупомянутой ее квартира в Берлин-Митте, где Меркель живет до сих пор. Канцлер, живущая в квартире и сама делающая покупки в выходные - это кажется многим французам в некоторой степени странным и в то же время завораживающим. Они привыкли к тому, что их правители ведут себя иначе", - отмечает Die Zeit. "В своем последнем номере леволиберальный журнал L'Obs описывает Меркель и ее наследие на 14 страницах. Главный редактор Сесиль Приер красноречиво описывает "невероятную ауру канцлера". Отсутствие напыщенности, отказ от всякого гламура и традиционных жестов власти задали планку, пишет она: "Прощаясь, мы надеемся, что стиль Меркель еще больше вдохновит наших французских лидеров, которые всегда склонны к высокомерию и проявляют чрезмерное пристрастие к вертикальности власти". Прощание с Меркель выглядит как выпад в сторону Макрона - и соблазнов французской президентской системы". "Большинство французов научились уважать канцлера Германии. Но, конечно, не все считают ее сдержанность достоинством. "Выжидание - к этому она всегда склонна в первую очередь", - писал Николя Саркози в своих мемуарах, и это не было задумано как комплимент". "Чего ожидает Франция от нового канцлера? "Инициативы", - так можно обобщить ожидания из окружения Эммануэля Макрона. Этот ответ также можно воспринять как указание на то, что Меркель, несмотря на большое уважение к ней в Париже, не оправдала всех ожиданий", - пишет издание. Россия: уважают за принципиальность "В 2015 году российский независимый институт изучения общественного мнения "Левада-Центр"* провел опрос на тему "Женщина года", в котором респондентам было предложено самим назвать имя своей кандидатки на это звание. 6% назвали Меркель, что стало самым высоким показателем среди остальных". "В России конец эры Меркель вряд ли кого-нибудь особенно тронет. В этой стране мало кто интересуется иностранными политиками, за исключением, пожалуй, американского президента, великого противника, которого обвиняют во всех грехах. Но если в последние годы здесь и обращали внимание на какого-нибудь лидера другого государства кроме президента США, то это была Ангела Меркель". "Здесь существует два мнения о канцлере Германии. Первое исходит с самого верха и возникло после российской аннексии Крыма в 2014 году. Российский президент был удивлен тем, что Европейский Союз смог объединиться с целью введения экономических санкций после атаки на Украину. Но что особенно возмутило Владимира Путина, так это то, что эти санкции организовала Меркель и она сплотила Европу в этом вопросе. С тех пор многие представители российской элиты считают ее противником", - полагает издание. "Затаенная обида проявлялась снова и снова, например, во время кризиса беженцев 2015 года. Тогда государственные СМИ с презрением рассказывали об отношении Меркель к беглым сирийцам. Германию представляли по телевидению как страну, которую из-за ошибок руководства "наводнили беженцы". Позднее российские государственные СМИ также с удовольствием намекали на ее уязвимость, особенно когда в 2019 году у Меркель случались приступы дрожи перед камерой". "Однако на самом деле, если верить инсайдерам, многие в администрации президента России относятся к канцлеру с уважением. Ее позиция в крымском кризисе была позицией достойного противника. Герхарда Шредера Путин давно привлек на свою сторону, но не Меркель. Она, пожалуй, единственный европейский политик, которого здесь действительно уважали. На минских переговорах она была прямолинейна и предсказуема. Путин всегда знал, в какой позиции он находится по отношению к ней". "Второй российский взгляд происходит снизу, от оппозиции и городского гражданского общества. Исследователь общественного мнения Лев Гудков однажды выразился так: Меркель воспринимают как очень принципиального человека, ее стали считать сильной как минимум после реакции на аннексию Крыма, ее даже воспринимают как своего рода "железную леди" вроде Маргарет Тэтчер. Даже если это не совсем верно, она играла важную роль для критически настроенных интеллектуалов, потому что "она была единственной, кто действительно давал отпор Путину", - говорит российский журналист и эксперт по Германии Александр Самбук". "Некоторые возлагают на нее надежды, которые она не может оправдать. Так, жители одной деревни, расположенной недалеко от города Омска в Западной Сибири, обратились к Меркель с просьбой построить им дорогу, строительство которой российское правительство не может закончить. Такие просьбы свидетельствуют о доверии, которое ей оказывают. Для многих россиян далекая Меркель символизирует то, чего не хватает Путину". "Но и правительству Путина Меркель послужила примером для подражания, или, скорее, оправданием. Если глава европейского демократического правительства остается на своем посту так долго, то не так уж и плохо, если Путин, который тоже был избран народом, будет оставаться так долго на своем посту. Впрочем, теперь, с уходом Меркель, этого оправдания у вечного Путина больше нет", - говорится в статье. Италия: школьники и страх перед превосходством "Один канцлер за 16 лет, тогда как в Италии за тот же период сменилось восемь премьер-министров: именно об этом напоминают многие статьи, посвященные окончанию эры Меркель в итальянских СМИ. (...) Журналист Массимо Нава, недавно опубликовавший биографию канцлера в одном из крупнейших издательств страны, даже назвал ее в подзаголовке "женщиной, изменившей мир". "О ее превосходстве - реальном или мнимом - то и дело говорили в Италии. (...) Когда в 2015 году Маттео Ренци, только что назначенный главой правительства, посетил Берлин с первым визитом, он счел необходимым пояснить, что он, конечно, не позволит Меркель обращаться с ним "как со школьником". А в 2019 году глава правопопулистской "Лиги" Маттео Сальвини заявил, что недавно сформированное правительство "Пяти звезд" и умеренной левой "Демократической партии" под руководством премьер-министра Джузеппе Конте - это "не правительство Конте, а правительство Меркель". "Сегодня оценки более миролюбивы, но зачастую остаются критическими. (...) Беда Романо, эксперт по Германии, видит в действиях Меркель не столько прагматизм, сколько оппортунизм. Тем не менее, он считает, что с ее уходом Италия потеряет "самого надежного союзника в Европе". США: не сложилось только с Трампом "Ангела Меркель не очень подходит Соединенным Штатам, - пишет Die Zeit. - Не подходит к весьма приятному, но такому заученному и поверхностному дружелюбию: "Sooo nice to see you", широким улыбкам, большому шоу. Но, возможно, именно этот контраст делает столь непритязательного канцлера популярным. И является причиной того, как ей удалось найти общий язык (почти) со всеми президентами, с которыми она работала". "США сейчас с неуверенностью смотрят в сторону Берлина. Потому что они не знают, что будет после Меркель, "возможно, последней защитницы либерального Запада", как озаглавила газета New York Times свою статью в ноябре 2016 года после победы Дональда Трампа на выборах, что помогло Меркель окончательно обрести статус суперзвезды в интеллектуальной Америке. Без гламурной составляющей, конечно. Но с таким же восторгом". "В Вашингтоне ценят стабильность Меркель, а также ее стратегическую компетентность на международной арене. В либеральной части страны ее чествовали особенно в годы правления Трампа. (...) Трамп был президентом, при котором трансатлантические отношения пострадали больше всего, при котором левая Америка тосковала по консервативной Меркель и ее политике - и идеализировала ее как более либерального политика, чем она была". "В лучшие политические времена Меркель ездила с Джорджем Бушем в пикапе по его ранчо в Техасе. Демократ Барак Обама называл ее своим ближайшим союзником и другом. В 2009 году он наградил ее Президентской медалью свободы, высшей гражданской наградой страны. (...) Байден приветствовал Меркель в Белом доме, вновь выразив ей свое большое уважение после того, как Трамп отказался пожать ей руку во время ее первого визита при его президентстве. Меркель будет не хватать США, несмотря на все конфликты, которые были у нее со всеми президентами". Китай: лучший контакт Пекина с Западом "После того, как президент Китая недавно провел явно прохладную беседу со своим американским коллегой, чуть позже на связи с ним была Ангела Меркель. Хотя она тоже принадлежит к западному, либерально-демократическому лагерю, Си Цзиньпин нашел теплые слова для канцлера, отметив, как много она сделала для дружественного общения между Германией, ЕС и Китаем и насколько ровными во всех отношениях были отношения между Пекином и Берлином в последнее время. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян назвал ее в интервью Die Zeit "давним другом Китая". "На протяжении более полутора десятилетий канцлер Германии проводила дружественную Китаю политику, и соответственно высокой была среди руководства КП ее репутация как гаранта прокитайской политики". "При этом она никогда не избегала критики. Меркель вступалась за преследуемых в Китае оппозиционеров и даже заявляла об этом публично (чаще всего сдержанно). (...) Особенно недовольно китайское руководство было тем, что в 2007 году Меркель приняла в ведомстве канцлера Далай-ламу, тибетского религиозного лидера в изгнании". "Меркель, которая сама выросла в диктаторском однопартийном государстве, вероятно, никогда не питала иллюзий относительно авторитарной системы в Пекине. Однако она всегда аккуратно отделяла политику от бизнеса. Возможно, именно это и ценили в ней лидеры КП - даже если им самим нравится совмещать эти два понятия для продвижения собственных интересов". "Следующее правительство Германии, вероятно, будет менее уступчивым, чем выступавшая в качестве посредника Меркель. (...) "Расцвет китайско-германских отношений остался в прошлом, - сказал один высокопоставленный дипломат, - Китай готов начать играть мускулами, как только Берлин изменит свою позицию." Но как бы то ни было, Си и его окружению Ангелы Меркель будет немного не хватать", - заключает Die Zeit. * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: Die Zeit



Twitter Facebook Все статьи за сегодня Статьи по разделам В России Спорт История и культура Скандалы и происшествия В мире Экономика Война Разное Наука и жизнь Экстремальная ситуация Ближний Восток Закон и преступность Аналитика Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире Политика конфиденциальности

Связаться с редакцией



, если не указано иное.

© 1999-2021 InoPressa.ru Все текстовые материалы сайта Inopressa.ru доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International , если не указано иное.© 1999-2021 InoPressa.ru