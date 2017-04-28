Загадка Путина

"Президентское будущее Владимира Путина, что синонимично будущему России, содержится в псевдоматематической формуле: 70x70=50+, - пишет Паоло Валентино, специальный корреспондент в Москве итальянской газеты Corriere della Sera. - Первые 70 - это процент явки на выборах в марте 2018 года, который необходимо гарантировать, вторые 70 - процент голосов, которые Путин должен обязательно набрать, и 50+ - это итоговый процент консенсуса всех избирателей, который отсюда вытекает для президента".

"Это формула легитимности: вопрос для Путина заключается не в переизбрании (что само собой разумеется), а в победе, которая имела бы полную формальную и политическую легитимность", - приводит автор комментарий Сергея Маркова, бывшего депутата "Единой России" и аналитика, близкого к Кремлю.

"Но то, что внешне обещает быть легкой задачей, учитывая постоянный заоблачный рейтинг популярности Путина, на самом деле является путем, усеянным ловушками и рисками - как внутренними, так и внешними, которые сейчас сложно оценивать, а тем более предвидеть", - говорится в статье. Как пишет автор, в "очередной раз в алгоритм российской власти закрадывается фактор, пока что невиданный в эру Путина" - здоровье президента. "Об этом говорят, но нет точных новостей, - рассказал журналисту близкий к оппозиции политолог Станислав Белковский. - У нас есть только знаки".

Таких знаков три, сообщает Валентино. Во-первых, Кремль перенес с апреля на июнь традиционную весеннюю прямую линию с населением. "По официальной версии, чтобы лучше ее подготовить, но это неправдоподобно", - считает Белковский. Второй, еще более странный знак - это то, что СМИ не предоставили видеосъемку или фотоснимки недавней встречи Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, говорится далее. "Это ненормально, - комментирует политолог. - Или они не хотели показать президента в плохом состоянии, или даже, как кто-то говорит, встреча не состоялась, и глава МИД Лавров договорился с Тиллерсоном о заявлении, что эти двое встречались". Последний знак - это январская новость о том, что в ЦКБ заканчивают строить новый VIP-корпус с немногочисленными местами для пациентов, оснащенный всем возможным современным медицинским оборудованием, а также, по слухам, имеющий станцию связи, соединенную с Кремлем, пишет автор. "Это место, из которого можно править страной", - отметил Белковский.

Дипломат со связями в Кремле заявил автору на условиях анонимности, что "Путин плохо себя чувствует, и его окружение обеспокоено перспективой его чрезмерного участия в предвыборной кампании". "Неизвестно, чем болен президент, - пишет Валентино, - но по неподтвержденным слухам он проходит регулярные процедуры гемодиализа".

"Однако проблемы Путина носят, прежде всего, политический характер", - продолжает журналист. Профессор МГИМО Валерий Соловей обобщает их суть в "теории пузыря", в котором, по его мнению, как кажется, все больше действует Кремль. "До Путина не доходят адекватные описания реальности страны, - отметил эксперт в беседе с автором. - Существует оторванность, то есть из регионов поступает неверная информация об экономической ситуации, которая продолжает быть тяжелой и питает социальное недовольство".

"Имя Алексея Навального, адвоката и блогера, мобилизующего протесты и то и дело оказывающегося в тюрьме, у всех на устах, - сообщает Валентино. - Позволят ли ему выдвинуть свою кандидатуру? Или же его отстранят?"

По мнению Сергея Маркова, Кремль должен позволить оппозиционеру баллотироваться, передает автор. "Так будет раскрыт его блеф. Если Навальный выдвинет свою кандидатуру, за неделю [до выборов] он скажет, что все срежиссировано, и устранится. Или же с ним что-то случится, и во всем обвинят Путина", - цитирует журналист политолога. "Нет, - возражает Белковский, - кампания по дискредитации Навального уже началась. В любом случае, не думаю, что ему позволят выдвинуть свою кандидатуру".

"Чтобы остаться сильным, Путин должен предложить новую повестку, - считает Соловей. - Больше невозможно сохранять статус-кво". "Сможет и сумеет ли человек в Кремле в поисках автора еще раз убедить россиян?" - задается вопросом журналист, отсылая к знаменитой пьесе "Шесть персонажей в поисках автора" итальянского драматурга Луиджи Пиранделло.