28 апреля 2017 г. Бенни Авни | The Daily Beast Москва дала зеленый свет израильскому удару по Сирии? "Удар по Дамаску, нанесенный в четверг Израилем, был, очевидно, хорошо скоординирован с Россией, и это привлекает внимание к тому, как неустойчивы могут быть альянсы в рамках самой важной войны на Ближнем Востоке", - отмечает Бенни Авни в The Daily Beast. "Израиль, наряду с суннитскими мусульманскими странами, противостоящими нынешнему сирийскому режиму, - близкий региональный союзник Америки, тогда как Россия поддерживает некоторых из самых значительных врагов Израиля: сирийского президента Башара аль-Асада, Иран и "Хизбаллу", - говорится в статье. "В четверг утром сообщалось о громких взрывах у международного аэропорта в Дамаске. Предположительно пострадали три человека, - указывает Авни. - Сирийские власти быстро обвинили в этой атаке Израиль, и - очевидно, пытаясь отомстить - отправили объект (предположительно, беспилотник) к Голанским высотам, где его уничтожила ракета Patriot Армии обороны Израиля (АОИ), по словам пресс-секретаря АОИ". "Хотя власти в Иерусалиме обычно воздерживаются от подтверждения таких атак, как этот удар по Дамаску, в этот раз они не вполне отрицали свою причастность", - говорится в статье. "Событие в Сирии соответствует нашей политике предотвращения контрабанды современного оружия из Сирии "Хизбалле" в Ливане Ираном, - сказал по израильскому радио министр разведки страны Исраэль Кац. "Он отказался, в соответствии с давней политикой, явно подтвердить, что АОИ провела атаку", - сообщает журналист. Три недели назад израильские власти признали, что наносили ракетные удары по сирийским целям, и тогда Кремль официально осудил эту атаку, говорится в статье. "В четверг российский пресс-секретарь также осудил состоявшуюся в этот день атаку, хотя тщательно обошел подтверждение того, что за ней стоял Израиль. И на заданный в четверг вопрос, предупредил ли Израиль Москву об этом ударе заранее, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал кремлевским репортерам, что "Россия и Израиль обмениваются информацией по различным каналам", - передает Авни. Автор статьи указывает, что обмен информацией может происходить через русскоговорящего министра обороны Израиля Авигдора Либермана, а также израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, регулярно разговаривающего с Путиным по телефону и часто бывающего в Москве. "Русские знают, что наш главный союзник - Соединенные Штаты, и мы знаем, конечно, что российские клиенты - Асад, Иран и "Хизбалла", - сказал на условиях анонимности израильский чиновник. - Это не мешает нам тесно координировать [свои действия] с Москвой с помощью хорошо установившихся рабочих механизмов". Источник: The Daily Beast