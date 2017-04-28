Фонд Фридриха Эберта подтвердил кибератаку

"Мы можем подтвердить, что атака была и ее успешно отразили", - подтвердили корреспонденту Frankfurter Allgemeine в Фонде Фридриха Эберта, близком к Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В настоящее время фонд сотрудничает с Федеральным управлением по информационной безопасности ФРГ (BSI).

Японская компания Trend Micro, занимающаяся компьютерной безопасностью, уверена, что "хакеры из Pawn Storm, также известной как APT 28, организовали атаки не только на Фонд Фридриха Эберта, но и на близкий к Христианско-демократическому союзу (ХДС) Фонд Конрада Аденауэра". В BSI подтвердили изданию, что с недавнего времени у Trend Micro заключен контракт с правительством Германии, согласно которому компания обеспечивает "защиту компьютерных систем учреждений власти, в том числе и политических фондов", говорится в статье.

В МВД Германии сообщили, что "ведомство ознакомилось с отчетом" Trend Micro, но не подтвердили подозрения, что за кибератаками стоит Россия. В то же время в Федеральном ведомстве по охране Конституции Германии (BfV) уже давно считают, что за APT28, или Pawn Storm, стоят российские государственные структуры. Специалисты Trend Micro также указали, что в случае с Pawn Storm "речь идет не о группе частных лиц, а о крупном профессиональном аппарате", передает корреспондент.

В спецслужбах считают, что именно группа Pawn Storm несет ответственность за хакерские атаки на предвыборные кампании Хиллари Клинтон в США и Эммануэля Макрона во Франции, добавляет издание.