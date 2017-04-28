Через 10 лет после знаковой атаки на Эстонию мир лучше подготовлен к киберугрозам?

"Эстонцы просто хотели переместить памятник, - вспоминает Эмили Тэмкин в статье, опубликованной в Foreign Policy. - Сегодня исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как власти Таллина решили убрать советский мемориал Второй мировой войны из центра столицы. Российское правительство предупредило, что перенос памятника приведет к "бедствиям для эстонцев", однако Москва больше не распоряжалась в этой балтийской стране и статуя была надлежащим образом доставлена на военное кладбище в пригороде".

"Вскоре после этого эстонцы обнаружили, что практически не в состоянии пользоваться интернетом. Они не могли получить доступ ни к газетам онлайн, ни к правительственным сайтам. Банковские счета вдруг стали недоступны", - говорится в статье. "Это было неслыханно, и поначалу никто не понимал, что происходит", - сказал журналистке тогдашний президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Вскоре президента проинформировали, что речь идет об атаке извне - распределенной атаке типа "отказ в обслуживании". Это срежиссированный переизбыток интернет-трафика на серверах, который приводит к закрытию вебсайтов на часы или дни, пишет Тэмкин.

"Все стало кристально ясно, когда пробила полночь (по Гринвичу) 9 мая - того дня, когда Россия празднует День Победы во Второй мировой войне. Раздражающие кибератаки резко усилились строго на 24 часа, а затем затухли так же быстро, как достигли пика. Ильвес спросил своих киберэкспертов, что случилось. "Ну, деньги кончились", - сказали ему: атака была куплена и оплачена кем-то - или каким-то государством. Преступных хакеров использовали, чтобы покалечить одно из самых интернет-зависимых государств в мире", - говорится в статье.

"Если оглянуться, это был первый, но едва ли последний случай, когда одна из разновидностей кибератаки (...) была осуществлена в открыто политической манере", - сказал Ильвес.

"В некотором смысле с момента той знаковой атаки в Эстонии киберугроза только усугубилась", - отмечает автор статьи и рассказывает о некоторых технических аспектах современного состояния Всемирной сети.

С тех пор Россия включила кибератаки в более широкие стратегии, которые объединяют компьютерные взломы с информационной, гибридной войной или старомодной войной обычными средствами с целью продвижения интересов Москвы. И Москва не стесняется использовать взломы, говорится в статье.

"И все-таки тревожное событие в Эстонии за 10 лет помогло принять существенные меры", - говорится в статье. Так, в Эстонии через год после атак открылся аккредитованный НАТО (хотя и не финансируемый и не управляемый НАТО) Центр передового опыта по совместной защите от киберугроз. Недавно несколько членов НАТО совместно с Финляндией и Швецией подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы учредить в Хельсинки Европейский центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами.

"Отчасти из-за крупных атак 2007 года в Эстонии сегодня имеется сектор кибербезопасности мирового класса, - отмечает Тэмкин. - В настоящее время страна проводит Locked Shields 2017 - самые крупные и современные в мире учения в сфере кибербезопасности".

"А главное, опыт Эстонии доказал, что даже скоординированная, историческая киберкампания не обязательно приведет к достижению внешнеполитических целей противника, - если есть достаточно сильная оборона, достаточно крепкая цифровая инфраструктура и твердая геополитическая воля, чтобы настоять на своем. Через 10 лет после атаки российских хакеров памятник советских времен все еще находится в изгнании за пределами столицы", - сообщает журналистка.