Внимательно следите за акциями протеста в российских провинциях

Каждое утро, к 11 часам, Игорь Литвинов оставляет свою работу - потрошение кур - и отправляется на главную площадь Гуково, города с населением в 65 тыс. человек на юге России, пишет корреспондент Foreign Policy Эми Феррис-Ротман. "Там он встречается со своей женой Ириной, и вместе они присоединяются к группе, которая собирается каждый день в течение года на растрескавшемся асфальте перед офисом компании "Кингкоул", их бывшего работодателя", - говорится в статье.

"Горнодобывающая компания обанкротилась и закрылась два года назад, оставив 2300 человек в Ростовской области без работы. Даже хуже - компания прекратила платить своим сотрудникам в 2013 году, за два года до банкротства. Протестующие требуют выплатить им задержанные зарплаты", - пишет издание.

"Здесь произошла простая вещь: правительство украло наши деньги", - говорит 33-летний Литвинов. С момента закрытия "Кингкоул" погасил свою задолженность перед примерно тремя четвертями своих бывших сотрудников, но 78 млн рублей невыплаченных зарплат пропали, и Литвинов, бывший шахтер, является одним из 600 человек, все еще ждущих ответа, говорится в статье.

Возмущенные бывшие рабочие сделали акции протеста частью своей повседневной жизни, сообщает Феррис-Ротман. "Они стоят спиной к офису "Кингкоул". Перед ними - полуразрушенная статуя Ленина; она также стоит спиной к офису "Кингкоул". Именно в этом положении они протестуют, с понедельника по пятницу, в течение ровно одного часа - времени, выделенного им местными органами власти, разрешившими им собираться", - пишет журналистка. "Мы будем приходить сюда из солидарности, пока последний человек не получит то, что ему причитается", - говорит 48-летняя Лариса Антипова.

Подобные сцены становятся все более частыми по всей России, отмечает издание. В прошлом году в стране прошло более 200 акций протеста в связи с проблемами, связанными с работой, согласно исследованию независимой организации "Центр экономических и политических реформ" (Москва). Численность акций протеста возросла на 34% в 2016 году по сравнению с 2015-м, согласно данным мониторинга аналитической группы IHS Markit (Лондон). Чуть больше половины из них, подобно протестам в Гуково, стали результатом невыплаты или задержки зарплаты.

"Эти акции протеста не обязательно представляют угрозу для режима - до поры до времени. Чаще всего, фактически, протестующие призывают Путина непосредственно вмешаться в ситуацию от их имени, держа в руках плакаты с надписью: "Путин, помоги", - пишет автор статьи.

"Но в Гуково на смену призывам к Путину уже давно пришел гнев, обращенный против него и его правящей партии "Единая Россия", - отмечает она.

"Нашу страну охватили рабство и коррупция", - говорит шахтер на пенсии Валерий Дьяконов в своей квартире в маленьком городке Зверево. Хотя он не пострадал в финансовом отношении от проблем в "Кингкоуле", 66-летний отчаянный и харизматичный патриот стал фактическим лидером гуковских демонстрантов. Летом прошлого года ему было предъявлено обвинение в том, что он угрожал полицейскому на митинге в Гуково пневматическим пистолетом. Сейчас он все еще находится под домашним арестом, рассказывает Феррис-Ротман.

"Чума пришла в Россию, и люди уже на пределе. Но я против кровопролития. Нам нужен мирный способ учредить новое правительство", - говорит Дьяконов.

Масштабные демонстрации, которые потрясли Россию в прошлом месяце, и небольшие локальные акции протеста, подобные той, что происходит в Гуково, охватывают две совершенно разные группы протестующих, отмечает автор. "Многие из тех, кто вышел на улицы в ответ на призывы Навального, - это молодые люди, активные пользователи интернета, которые выросли при Путине; протестующие в сельской местности и небольших городах - это, как правило, россияне старшего возраста, которые помнят советские времена и больше опасаются мощи Кремля. Но пропасть между этими двумя группами, возможно, сокращается: для обеих сторон спектра - молодых и старых, образованных и рабочего класса - главной темой недавних выступлений стала коррупция", - говорится в статье.

"В середине апреля основатель и глава компании "Кингкоул" Владимир Пожидаев был приговорен районным судом к пяти годам лишения свободы за невыплаты зарплаты своим сотрудникам и злоупотребление полномочиями. Для шахтеров, которые считают его вором, это стало лишь подобием справедливости. Но наиболее политически активные из них утверждают, что, по их мнению, Пожидаев стоит на низшей ступени иерархии и что настоящими виновниками являются банковские олигархи, связанные с Путиным, которые контролируют большую часть горнодобывающей промышленности в Ростове или того, что от нее осталось", - пишет Феррис-Ротман. Она связывает возможный рост коррупции в России с санкциями США и ЕС, в результате которых многие олигархи лишились бизнеса на Западе.

"Кремль пока не дал понять, что он теряет терпение по отношению к экономическому протесту такого рода, который имеет место в Гуково. Если эти две совершенно разные группы протестующих, в конечном итоге, найдут общий язык, то ситуация может измениться", - говорится в статье.