В санкционном списке Кремля

На днях российский Минюст внес "Открытую Россию" в список "нежелательных организаций". Тем самым он подтвердил решение Генпрокуратуры РФ, посчитавшей, что зарегистрированная в Великобритании организация хочет дискредитировать предстоящие выборы в России и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, пишет Штефан Шолль на страницах немецкой газеты Frankfurter Rundschau.

Сам мультимиллионер Ходорковский, ныне проживающий в Лондоне, сказал в соцсети Twitter, что он горд тем, что его организация оказалась в санкционном списке. "Задели их за живое с 29.04.17", - заявил он. В субботу 29 апреля, как напоминает издание, "Открытая Россия" планирует провести в Москве и других российских городах протесты против Владимира Путина под девизом "Надоел".

Впрочем, по мнению Ходорковского, председателя гражданского движения "Открытая Россия" Александра Соловьева и ряда других активистов, решение властей не касается данной организации, поскольку "Открытая Россия" действует в России в качестве общественной организации и даже не зарегистрирована в качестве юрлица.

"Это не совпадение, что работники прокуратуры используют имена других заграничных организаций, которые никак не связаны с нами. (...) Все это - не что иное, как угроза против тех людей, которые хотят принять участие в субботней демонстрации против Путина", - говорит юрист Юрий Сидоров.

По мнению российского оппозиционера Сергея Давидиса, "в действиях властей скрыт сигнал гражданам и чиновникам начать враждебно относиться к "Открытой России". "Это касается, в том числе, и российского движения, которое принадлежит марке "Открытая Россия". Россиянам, сотрудничающим с "нежелательными" организациями, могут грозить штрафы, а в случае рецидива - лишение свободы до двух лет", - продолжил Давидис.

Между тем, по утверждению близкого к Кремлю портала Life.ru, в 2015 году Ходорковский финансово поддержал некоторые российские оппозиционные организации через пражскую фирму примерно 600 тысячами евро. Однако многих специалистов этот факт, как добавляет Шолль, не особо впечатлил. "Ходорковский - невлиятельная фигура, у него нет серьезного влияния в России, - комментирует политолог Михаил Виноградов. - "Открытая Россия" незначительна. Но власти своими действиями сами повысили ее статус".