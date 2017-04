28 апреля 2017 г. Деметри Севастопуло, Кортни Уивер | Financial Times 100 дней при дворе короля Дональда "Сидя напротив Дональда Трампа в Овальном кабинете, я обращаю внимание на маленькую красную кнопку на верху коробки, стоящей на его письменном столе", - повествует глава вашингтонского корпункта Financial Times Деметри Севастопуло в статье, где также использованы материалы журналистки Кортни Уивер. "Но это же не ядерная кнопка?" - пошутил журналист. "Нет-нет, все думают, что это она, - ответил Трамп, словно ждал этого вопроса. Он дотянулся до кнопки, нажал ее и заказал "кока-колу". - Правда, все начинают немножко нервничать, когда я нажимаю эту кнопку". Журналист замечает: "В кабинете присутствует много народу: есть кого нервировать. Когда Барак Обама давал интервью, обычно присутствовали лишь несколько помощников. Но Трамп работает вместе с огромной свитой, в составе которой есть такие люди, как главный стратег Белого дома Стив Бэннон, курирующий торговую политику миллиардер-инвестор Уилбер Росс, а также глава аппарата Белого дома Райнс Прибус". "Трамп скорее похож на монарха. Ему нравится придворная жизнь. При его дворе есть самые разнообразные "игроки", есть даже свои придворные", - говорит его друг Крис Радди, глава Newsmax Media. По мнению газеты, Джордж У.Буш был "президентом а-ля главный управляющий, сочетавшим простонародность со строгими формальностями", а Обама - "профессиональным главнокомандующим". "Трамп - король телевизионного реалити-шоу. Его Белый дом полнится слухами о том, кто из игроков в фаворе, а кто в опале, о том, к кому сейчас прислушиваются принц и принцесса - президентская дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер", - говорится в статье. 29 апреля наступит сотый день президентского срока Трампа. В октябре прошлого года он обнародовал "План действий на 100 дней", в котором перечислялись 28 мер. Многие меры выполнены: "введены ограничения в отношении официальных лиц, которые хотят стать лоббистами, заморожен найм почти всех федеральных служащих, США вышли из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, одобрено строительство трубопровода "Кейстоун" между США и Канадой". Трамп в основном выполняет свое обещание реорганизовать торговые отношения США с другими странами, говорится в статье. "Но в том, что касается некоторых мер, Трамп развернулся на 180 градусов, что, возможно, не понравится его электорату. Хотя в интервью нашей газете он назвал Китай "чемпионом мира" по манипуляциям валютой, президент не выполнил обещание объявить Китай "валютным манипулятором", - пишет автор. По мнению издания, Трамп несколько смягчил отношение к Пекину, поскольку уговаривает его усилить давление на Северную Корею, чтобы обуздать ее ядерную и ракетную программу. Трамп не уговорил Конгресс выделить крупную сумму на строительство стены на мексиканской границе. Его попытки запретить гражданам нескольких стран въезд в США были плохо осуществлены на практике в январе, и суды их блокировали. Газета заостряет внимание на том, что Трампу не удалось провести через Конгресс закон о медицинском страховании, который пришел бы на смену Obamacare - системе Обамы. У Трампа были "худшие первые 100 дней" по сравнению с другими президентами в современный период, полагает Дэвид Джерджен, в прошлом советник президентов Форда, Никсона, Рейгана и Клинтона. "Когда воцарился хаос, расцвели и дворцовые интриги. Сотрудники Белого дома уже четко осознали, что Трамп может стремительно менять фаворитов, создавая атмосферу средневекового двора в соединении с кремлинологией эпохи соцсетей. Но есть любимцы, среди которых доминируют Иванка и Джаред. Они имеют огромное влияние на судьбы людей из ближайшего окружения, в том числе на двух бывших топ-менеджеров Goldman Sachs - Гэри Кона, возглавляющего Национальный экономический совет Белого дома, и министра финансов Стивена Мнухина", - говорится в статье. Сотрудники администрации постоянно стараются оттеснить друг друга и пробиться в кабинет Трампа. "Они сознают, что у Трампа есть привычка перенимать позицию последнего человека, с которым он встречался", - поясняет издание. Со своей стороны, Радди утверждает, что Трамп любит, когда вокруг царит "конкуренция идей". "Сейчас идет борьба за его фавор, за его могущество. Со временем он вычислит, кто из этих людей силен, а от слабых избавится", - утверждает он. "Некоторые конгрессмены-республиканцы хотят, чтобы Трамп уволил Бэннона, но некоторые сторонники президента опасаются, что это создаст очень опасное впечатление у его электората, поскольку окрепнет власть Иванки, Джареда и Кона - людей, которые слывут нью-йорскими либералами и представителями элиты, неприемлемой для очень многих избирателей Трампа", - говорится в статье. Иванку газета характеризует так: "Отчасти она - "посол доброй воли", отчасти - "придворный советник", который имеет самый широкий доступ к отцу". "Иванка играет роль неофициального дипломата, а Джареду поручена более традиционная, но все более широкая роль в сфере внешней политики. Из-за его "портфеля" - Джаред курирует, в том числе, Ближний Восток и много занимается отношениями с Китаем - некоторые шипят, что он ведет себя словно теневой госсекретарь", - говорится в статье. "Даже если в тебе сочетаются Леонардо Да Винчи и Эйнштейн, невозможно работать с каждым регионом мира", - сказал экс-посол США в Индии Тим Ромер. Журналист замечает, что за каждым высказыванием, за каждым шагом Трампа следят все. "Моя шутка про маленькую красную кнопку отражала тревогу, захлестнувшую весь мир, когда необузданный магнат недвижимости победил на выборах и получил доступ к ядерной кнопке", - пишет автор. Хаотичность первых 100 дней Трампа воскресила эту тревогу. Конституция США предусматривает систему сдержек и противовесов, гарантирующую, что президент не может обладать неограниченной властью. "Но во внешней политике эти механизмы особенно слабы, к тому же президент может отдавать приказы о ядерных ударах", - отмечает газета. "Если учесть его непостоянство и неопытность, я не могу по ночам сомкнуть глаз, тем более, что во время кампании он вопрошал, что толку в ядерном оружии, если его нельзя применять", - заметил Малкольм Рифкинд, в прошлом возглавлявший министерства иностранных дел и обороны Великобритании. "Стремительные и неистовые действия, предпринятые Трампом после инаугурации, покоробили многих в Вашингтоне. Но его подход восхищает тех, кто голосовал за него именно потому, что Трамп готов ринуться в бой", - отмечает издание, напоминая: Вашингтон и остальная территория США далеки друг от друга. По мнению издания, неровное начало президентства Трампа было по многим причинам неизбежно. Трамп и большинство представителей его команды не имеют опыта госуправления. Демократы тормозили процесс назначения высших госчиновников. "Трампу также чинит помехи тот факт, что ФБР расследует вопрос, были ли у членов его предвыборного штаба неуместные контакты с российскими официальными лицами", - пишет издание, напоминая об увольнении советника по нацбезопасности Майкла Флинна. "Тем временем мир все еще толком не знает, как относиться к Трампу. Во внутренней политике он в основном проводит линию, за которую ратовал во время избирательной кампании (правда, кое-что он резко изменил), но его внешняя политика непохожа на курс человека, который на каждом митинге критиковал Японию и Китай, остерегал Обаму от ударов по Сирии и до недавнего времени отказывался говорить что-либо негативное о России", - говорится в статье. Автор напоминает о трехдневном саммите, когда Трамп "кормил и поил" премьер-министра Японии Абэ. "Затем госсекретарь Тиллерсон помог убедить Трампа, что нужно пообещать китайскому президенту сохранение "политики одного Китая" (речь идет о проблеме Тайваня. - Прим. ред.). Это подготовило почву для встречи в верхах с китайским лидером, который ранее отказался разговаривать с Трампом", - пишет издание. В начале апреля Трамп заявил о НАТО: "Я говорил, что оно устарело. Оно больше не устарело". "Советники Трампа говорят, что за закрытыми дверями он более жестко высказывался о НАТО и более сурово вел себя на других встречах с мировыми лидерами, а его "развороты на 180 градусов" - знак, что некоторых он перетянул на свою сторону. Например, Трамп похвалил Китай за то, что Пекин не наложил вето на резолюцию ООН, осуждающую власти Сирии за газовую атаку, а просто воздержался. Но публичная позиция Трампа явно изменилась, что озадачило одних и успокоило других", - говорится в статье. Некоторые видные республиканцы приветствуют тот факт, что подход Трампа к внешней политике стал более ортодоксальным. Издание отмечает: "Сотрудники Белого дома уверяют, что команда национальной безопасности очень сильная и более сплоченная, чем в предыдущих администрациях". Экс-сотрудник ЦРУ Деннис Уайлдер, указывая на действующих и отставных генералов в команде Трампа, считает, что для этой администрации характерна "милитаризация внешней политики". Трамп нанес ракетный удар по Сирии, сбросил в Афганистане мощную бомбу, направил к Корейскому полуострову авианосец и военные корабли, говорится в статье. По словам Уайлдера, эти шаги отчасти объясняются тем, что "не назначены высокопоставленные чиновники Госдепартамента, министерства финансов и других госорганов США, которые в норме имели бы политический авторитет для выдвижения дипломатических инициатив". Действующие чиновники Пентагона имеют доступ к существующим планам военных действий, и "в глазах президента Трампа военные варианты будут выглядеть намного более впечатляюще и креативно, чем презентации остальных". Чего ждать от следующих 100 дней? По мнению издания, есть признаки, что хаос слегка упорядочивается. По словам Джерджена, многие "больше всего страшатся", что Трамп "случайно влипнет в конфликт" из-за своего импульсивного характера и наличия других импульсивных лидеров. Большая часть соцопросов в США свидетельствует: Трамп - самый непопулярный президент в современный период. Согласно опросу Washington Post - ABC News, 53% американцев недовольны его работой. Правда, 84% республиканцев одобряют деятельность Трампа (среди демократов таких только 13%). Источник: Financial Times