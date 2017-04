28 апреля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня США рукоплещут не Трампу, а системе, созданной отцами-основателями За 100 дней президентства Дональда Трампа мы не вошли в нирвану, которую он обещал, но и не оказались в антиутопии, как опасались критики, пишет The Washington Post. Трамп столкнулся с реальностью, и реальность, по большому счету, победила, считает The Times. Большой эксклюзивный материал под заголовком "100 дней при дворе короля Дональда" публикует FT. Сначала Дональда Трампа "считали шутом", пишет колумнист The Times Эдвард Лукас, напоминая об опасениях, что "он психологически не подходит к новой должности", что "внутри страны он выпустит националистических демонов, поправ конституцию и превратив Америку в фашистскую антиутопию", а "за рубежом разрушит многосторонние оборонные договоры и начнет торговые войны, которые вернут экономику в депрессию". "Его первые 100 дней показывают, что эти предположения были совершенно неверны", - говорится в статье. "Пока его послужной список действительно скромен и не без изъянов", пишет Лукас, но по-настоящему "имеет значение то, что напыщенный радикализм Трампа столкнулся с реальностью, и реальность, по большому счету, победила. Он больше не считает НАТО устаревшим. Он больше не думает, что сделка с Владимиром Путиным решит мировые проблемы. Он больше не хочет начинать торговую войну". "Короче говоря, администрация Трампа все меньше похожа на фантасмагорию. Как и все республиканские администрации, она злит демократов. У тех есть полное право продолжать свою едкую и насмешливую критику, - продолжает Лукас. - Однако не через эту линзу нам, людям из внешнего мира, надо смотреть на американскую политику. Нам следует сосредоточиться на том, что президент делает, а не на том, как он об этом говорит". "За 100 дней президентства Дональда Трампа мы не вошли в нирвану, которую он обещал, но и не оказались в антиутопии, как опасались критики, включая нас", - пишут журналисты The Washington Post в редакционной статье. "Предварительно за это стоит сказать спасибо Конгрессу, судьям, бюджетному управлению Конгресса, американским гражданам, а также избирателям в Нидерландах и Франции. И отчасти - президенту", - считают авторы. "Он не разорвал в первый же день Североамериканское соглашение о свободной торговле, ядерное соглашение с Ираном или Парижское соглашение об изменении климата. Он не отказался от НАТО и не подружился с (...) Путиным. Он назначил на важные должности трезвомыслящих помощников (...). Когда сирийский диктатор Башар Асад применил химическое оружие против беззащитных мирных жителей, Трамп ответил на это, разумно применив силу", - говорится в статье. "Позволит ли Трамп своей команде сформулировать более традиционную внешнюю политику, с некоторой дозой воинственности в торговой сфере, или же он подорвет давно существующие альянсы? Или он каждый день будет перескакивать с одной позиции на другую? - спрашивает издание. - Будут ли Конгресс и ФБР всерьез расследовать связи Трампа с Россией и вмешательство этой страны в выборы 2016 года?" "Без ответа на последний вопрос, безусловно, слишком рано говорить о том, что система сработала. Но система работает и - созданная отцами-основателями, сформированная и проверенная временем, отработанная миллионами политически сознательных американцев - остается впечатляющим механизмом", - заключают авторы. У Трампа "на данный момент список побед довольно скудный", пишет журналист Арно де Ла Гранж в передовице Le Figaro. "Трамп стерпел унизительно-грубый окрик по ведущим досье, таким как антииммигрантский указ и реформа здравоохранения и защиты пациентов Obamacare. По сути, он открыл для себя то, что президент США не имеет полной свободы действий и что это тяжкое бремя. В общем, это совсем не такой "бизнес", как другие. Недавно он в этом признался с обезоруживающим простодушием. Оказывается, "США в тысячу раз больше, чем самое крупное предприятие в мире". "Наиболее хаотичным стал внешнеполитический курс Трампа, - говорится далее. - Па-де-де с Россией замерло в воздухе. Башар Асад получил удар крылатыми ракетами "Томагавк". И наконец, НАТО оказалось не таким уж устаревшим, а китайцы - не такими уж скверными. На эти зигзаги и повороты можно реагировать двояко: успокоиться при виде приспособляемости и реализма 45-го президента либо ужаснуться неустойчивости его убеждений". "За несколько недель до своей неожиданной победы Трамп произнес речь в Геттисберге, в которой изложил программу на первые 100 дней правления, - пишет корреспондент итальянской La Stampa Паоло Мастролилли. - В субботу 100 дней истекают, но теперь Трамп говорит, что они являются "нелепой меркой", чтобы судить об успехе администрации". "Что касается выполнения 28 геттисбергских обещаний, итог достаточно безжалостен, - говорится далее. - Единственный настоящий результат Трампа - это утверждение Нила Горсуча в качестве судьи Верховного суда". Атака против Сирии "не входила в число обещаний, но она показала мускулы Трампа", замечает журналист, также обращая внимание, что президент США "дал новый старт использованию угля и топливных источников энергии". "Худший провал был по реформе здравоохранения, хотя сейчас формируется новый компромисс, который может привести к замене Obamacare. Далее - неловкая история с запретом на въезд мигрантов и беженцев из семи стран с преобладающим мусульманским населением, - пишет автор. - Чтобы избежать нового провала в Конгрессе, президент отказался от того, чтобы просить предусмотреть расходы на постройку стены вдоль границы с Мексикой в следующем законопроекте по бюджету, - иначе уже завтра ему мог бы грозить shutdown". "Падение советника по национальной безопасности Флинна и расследование сговора предвыборного штаба Трампа и России по-прежнему маячат фоном, и эта угроза, по мнению демократов, может привести к импичменту, - отмечает корреспондент, - а кризис с Северной Кореей - это подлинное испытание способности нового президента изменить международное равновесие сил, не спровоцировав ядерный конфликт". "Если верить опросам, поддержка Дональда - примерно на уровне 40%, то есть на минимуме для "медового месяца", - сообщает журналист. - Однако (...) издание Usa Today организовало фокус-группу из избирателей Трампа, и 100% участников сказали, что ни о чем не жалеют: Трамп пытается сдержать обещания, - такова суть их позиции - нужно дать ему время". "Сидя напротив Дональда Трампа в Овальном кабинете, я обращаю внимание на маленькую красную кнопку на верху коробки, стоящей на его письменном столе", - повествует глава вашингтонского корпункта Financial Times Деметри Севастопуло в статье, где также использованы материалы журналистки Кортни Уивер. "Но это же не ядерная кнопка?" - пошутил журналист. "Нет-нет, все думают, что это она", - ответил Трамп, нажал кнопку и заказал "кока-колу". "Трамп скорее похож на монарха. Ему нравится придворная жизнь. При его дворе есть самые разнообразные "игроки", есть даже свои придворные", - говорит его друг Крис Радди, глава Newsmax Media. По мнению газеты, Джордж У.Буш был "президентом а-ля главный управляющий, сочетавшим простонародность со строгими формальностями", а Обама - "профессиональным главнокомандующим". "Трамп - король телевизионного реалити-шоу. Его Белый дом полнится слухами о том, кто из игроков в фаворе, а кто в опале, о том, к кому сейчас прислушиваются принц и принцесса - президентская дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер", - говорится в статье. По "Плану действий на 100 дней" многие меры выполнены: "введены ограничения в отношении официальных лиц, которые хотят стать лоббистами, заморожен найм почти всех федеральных служащих, США вышли из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, одобрено строительство трубопровода "Кейстоун" между США и Канадой". Трамп в основном выполняет свое обещание реорганизовать торговые отношения США с другими странами, говорится в статье. Но по некоторых направлениям "Трамп развернулся на 180 градусов, что, возможно, не понравится его электорату", говорится далее. Так, он смягчил отношение к Пекину, поскольку уговаривает его усилить давление на Северную Корею. Трамп не уговорил Конгресс выделить крупную сумму на строительство стены на мексиканской границе. Его попытки запретить гражданам нескольких стран въезд в США были плохо осуществлены на практике в январе, и суды их блокировали. Трампу не удалось также провести через Конгресс закон о медицинском страховании, который пришел бы на смену Obamacare. Журналист замечает, что за каждым высказыванием, за каждым шагом Трампа следят все. "Моя шутка про маленькую красную кнопку отражала тревогу, захлестнувшую весь мир, когда необузданный магнат недвижимости победил на выборах и получил доступ к ядерной кнопке", - пишет автор. Хаотичность первых 100 дней Трампа воскресила эту тревогу. Конституция США предусматривает систему сдержек и противовесов, гарантирующую, что президент не может обладать неограниченной властью. "Но во внешней политике эти механизмы особенно слабы, к тому же президент может отдавать приказы о ядерных ударах", - отмечает газета. "Если учесть его непостоянство и неопытность, я не могу по ночам сомкнуть глаз, тем более, что во время кампании он вопрошал, что толку в ядерном оружии, если его нельзя применять", - заметил Малкольм Рифкинд, в прошлом возглавлявший министерства иностранных дел и обороны Великобритании. "Стремительные и неистовые действия, предпринятые Трампом после инаугурации, покоробили многих в Вашингтоне. Но его подход восхищает тех, кто голосовал за него именно потому, что Трамп готов ринуться в бой", - отмечает издание. Мир все еще толком не знает, как относиться к Трампу, констатирует издание. Некоторые видные республиканцы приветствуют тот факт, что подход Трампа к внешней политике стал более ортодоксальным. Издание отмечает: "Сотрудники Белого дома уверяют, что команда национальной безопасности очень сильная и более сплоченная, чем в предыдущих администрациях". Экс-сотрудник ЦРУ Деннис Уайлдер, указывая на действующих и отставных генералов в команде Трампа, считает, что для этой администрации характерна "милитаризация внешней политики". Трамп нанес ракетный удар по Сирии, сбросил в Афганистане мощную бомбу, направил к Корейскому полуострову авианосец и военные корабли, говорится в статье. По словам Уайлдера, действующие чиновники Пентагона имеют доступ к существующим планам военных действий, и "в глазах президента Трампа военные варианты будут выглядеть намного более впечатляюще и креативно, чем презентации остальных". Чего ждать от следующих 100 дней? По мнению издания, есть признаки, что хаос слегка упорядочивается. Согласно опросу Washington Post - ABC News, 53% американцев недовольны его работой. Правда, 84% республиканцев одобряют деятельность Трампа (среди демократов таких только 13%), добавляет издание.