От строительства стены до нового старта экономики - первые 100 дней Трампа

"За несколько недель до своей неожиданной победы Трамп произнес речь в Геттисберге, в которой изложил программу на первые 100 дней правления, - пишет Паоло Мастролилли, нью-йоркский корреспондент итальянской La Stampa. - В этом месте, столь символичном для спасения США, он дал 28 обещаний, намереваясь с наскока вновь сделать Америку великой".

"В субботу 100 дней истекают, но теперь Трамп говорит, что они являются "нелепой меркой", чтобы судить об успехе администрации. Причина в том, - поясняет Мастролилли, - что успехов на его счету не много, однако по-настоящему интересен вопрос, сколько еще времени дадут ему избиратели и, прежде всего, его соратники-республиканцы".

"Что касается выполнения 28 геттисбергских обещаний, итог достаточно безжалостен, - говорится далее. - Единственный настоящий результат Трампа - возможно, самый важный, так как он будет влиять на жизнь нескольких поколений, - это утверждение Нила Горсуча в качестве судьи Верховного суда". Автор отмечает, что атака против Сирии "не входила в число обещаний, но она показала мускулы Трампа, подарив ему хотя бы одну позитивную неделю". Затем, продолжает журналист, президент США "дал новый старт использованию угля и топливных источников энергии, а также отменил другие различные правила, эффект от чего еще предстоит увидеть".

"Худший провал был по реформе здравоохранения, хотя сейчас и формируется новый компромисс, который может привести к замене Obamacare. Далее - неловкая история с запретом на въезд мигрантов и беженцев из семи стран с преобладающим мусульманским населением, который отменили суды, - пишет автор. - Чтобы избежать нового провала в Конгрессе, президент отказался от того, чтобы просить предусмотреть расходы на постройку стены вдоль границы с Мексикой в следующем законопроекте по бюджету, - иначе уже завтра ему мог бы грозить shutdown, то есть приостановка не жизненно важных функций государства".

"Падение советника по национальной безопасности Флинна и расследование сговора предвыборного штаба Трампа и России по-прежнему маячат фоном в виде угрозы, которая, по мнению демократов, может привести к импичменту, - отмечает корреспондент, - а кризис с Северной Кореей - это подлинное испытание способности нового президента изменить международное равновесие сил, не спровоцировав ядерный конфликт".

"Если верить опросам, поддержка Дональда - примерно на уровне 40%, то есть на минимуме для "медового месяца", - сообщает журналист. - Однако опросы уже во всем ошиблись в прошлом ноябре, и есть исключения, по которым у него 50%. Поэтому издание Usa Today организовало фокус-группу из избирателей Трампа, и 100% участников сказали, что ни о чем не жалеют: Трамп пытается сдержать обещания, - такова суть их позиции - нужно дать ему время".

"Однако коллегам-республиканцам будут нужны конкретные результаты, особенно в том, что касается экономики и рабочих мест, до конца года, когда вновь начнется избирательная кампания в преддверии промежуточных выборов [в Конгресс] в 2018 году, которые станут истинным референдумом по президентству Трампа", - говорится в статье.