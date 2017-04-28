Пентагон расследует действия экс-советника Трампа по нацбезопасности в связи с "российскими платежами"

В четверг стало известно, что генинспектор Пентагона проводит проверку в отношении отставного американского генерала Майкла Флинна, экс-советника по национальной безопасности США, пишет журналист Los Angeles Times Дэвид С. Клауд. Эту информацию обнародовал Контрольный комитет Палаты представителей США.

"В 2014 году, когда Флинн уходил в отставку, его предостерегли, что он не должен принимать плату от правительств зарубежных стран, не заручившись заранее одобрением в Пентагоне", - пишет газета, ссылаясь на документы, обнародованные комитетом.

"По данным комитета, впоследствии Флинн получил более 500 тыс. долларов от вещательной компании, которой владеет российское правительство, и от лоббистской компании, которая представляла интересы Турции", - отмечает автор.

В письме, датированном 11 апреля, Гленн Э.Файн, и.о. генинспектора Пентагона, сообщил комитету, что сейчас занимается расследованием на предмет того, получил ли Флинн "надлежащее разрешение" на получение денег. Тем временем Контрольный комитет "проводит расследование зарубежных деловых связей Флинна", как формулирует газета.

Если Флинн действительно получил платежи без одобрения Пентагона, с него могут стребовать военную пенсию, выплаченную ему в период нарушений.

"Эти документы заставляют всерьез задуматься, почему после открытого предостережения Пентагона [отставной] генерал Флинн скрыл платежи, полученные им из иностранных источников", - заявил в четверг член комитета, демократ Элайджа Каммингс.

Издание напоминает: "Флинн получил гонорар в размере 33750 долларов за то, что в декабре 2015 года присутствовал на торжественном мероприятии в Москве, которое спонсировалось телекомпанией RT, находящейся под управлением российского государства, а также был на обеде, где сидел рядом с российским президентом Путиным".

Комитет также обнаружил, что компания Флинна Flynn Intel Group осенью прошлого года получила 530 тыс. долларов за работу в интересах правительства Турции. В марте Флинн задним числом сообщил об этой работе.

Адвокат Флинна Роберт Келнер заявил, что его клиент "провел два брифинга для Управления [Разведывательного управления Пентагона] - один до и один после [поездки в Россию]". По словам Келнера, "Управление было всецело в курсе поездки".