Трамп - из одной крайности в другую

"Оценка Дональда Трампа по символической дате "100 дней пребывания в Белом доме" сама по себе является неким символом, - пишет журналист Арно де Ла Гранж в передовице Le Figaro. - Во время избирательной кампании Трамп растрезвонил о плане стодневной битвы за то, чтобы вернуть Америке ее величие. Сегодня он находит этот ориентир "смехотворным".

"На данный момент список побед довольно скудный, - считает автор. - Трамп стерпел унизительно-грубый окрик по ведущим досье, таким как антииммигрантский указ и реформа здравоохранения и защиты пациентов Obamacare. По сути, он открыл для себя то, что президент США не имеет полной свободы действий и что это тяжкое бремя. В общем, это совсем не такой "бизнес", как другие. Недавно он в этом признался с обезоруживающим простодушием. Оказывается, "США в тысячу раз больше, чем самое крупное предприятие в мире".

"Огромным оказался и мир с его запутанным клубком государств. И наиболее хаотичным стал внешнеполитический курс Трампа. Во всяком случае, заметно смещенным по сравнению с ранее объявленным, - говорится далее. - Па-де-де с Россией замерло в воздухе, танец скован холодом. Башар Асад получил удар крылатыми ракетами "Томагавк". И наконец, НАТО оказалось не таким уж устаревшим, а китайцы - не такими уж скверными. На этих зигзаги и повороты можно отрегировать двояко: успокоиться при виде приспособляемости и реализма 45-го президента либо ужаснуться от неустойчивости его убеждений".

"В конечном итоге, стиль Трампа, видимо, состоит в отсутствии всякого стиля, будь то образ действий или методы управления, - пишет Ла Гранж. - Это некая серия точечных ударов, решения, принятые в импульсивной манере в угоду ближайшим интересам. Это свидетельствует о таком достоинстве, как гибкость, но необязательно предполагает последовательность".