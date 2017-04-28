"Медведевгейт" приводит Кремль в замешательство

Обвиненный в коррупции премьер-министр Владимира Путина, с которым он уже много лет образует властный дуэт, демонстрирует падение степени доверия в опросах общественного мнения, пишет корреспондентка Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"Рейтинг популярности Дмитрия Медведева рухнул вниз. По опросам исследовательской организации "Левада-центр", проведенным в среду 26 апреля, впервые 52% респондентов "больше не доверяют" российскому премьеру, почти половина опрошенных (45%) поддерживают его отставку, 33% респондентов заявили, что "в основном не доверяют" Медведеву. За год до президентских выборов марта 2018 года подпорченный имидж второго лица в государстве расшатывает дуэт, который он уже долгие годы образует с Владимиром Путиным. Перед Кремлем возникает дилемма: поддержка Медведева грозит ростом недовольства, его замена будет воспринята как победа оппозиции", - отмечает журналистка.

"После распространения в начале марта видеоролика о "тайных богатствах" премьера, с подробными комментариями оппозиционера Алексея Навального, в стране начался "Медведевгейт". Фильм, число просмотров которого уже превысило 20 млн, не только вызвал уличные митинги, самые значительные за последние пять лет в Москве, а в регионах - даже начиная с 1990-х годов, но и продолжает подогревать интерес к внутриполитической хронике", - говорится в статье.

"Вот уже год, как популярность и доверие к правительству падают, нет никакого антикризисного плана и правительство никак не реагирует", - отмечает политолог Кирилл Рогов.

"Он является слабым звеном власти, и если раньше еще были какие-то иллюзии о том, что он мог бы заменить Путина, то теперь это уже невозможно", - подчеркивает Андрей Колесников, эксперт Московского центра Карнеги.

"В начале своего президентства Медведев имел определенный кредит доверия, как идеолог модернизации, в противоположность путинским "силовикам". Но сейчас этот образ полностью растаял, - продолжает Кирилл Рогов. - Его политический вес очень низок, и это весьма устраивало Кремль до тех пор, пока правительство принимало на себя все недовольство".

"Теперь расклад изменился. Опросы общественного мнения, которые еженедельно проводит всероссийский центр ВЦИОМ, показывают негативное влияние на рейтинг Путина. На следующий день после массовых митингов 26 марта его рейтинг доверия (но не популярности) впервые после февраля 2014 года упал ниже 50%. Власть становится уязвимой", - полагает Мандро.

"Министерство внутренних дел предупредило, что митинги, намеченные на субботу 29 апреля в 30 городах под лозунгом "Надоел", инициированные движением "Открытая Россия", будут признаны "незаконными". Генпрокуратура РФ признала это оппозиционное движение, основанное олигархом-оппозиционером в изгнании Михаилом Ходорковским, "нежелательной организацией", поскольку ее деятельность "направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу для государственной безопасности". В четверг настал черед российской ветви "Открытой России" - в московском офисе провели обыск сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму", - сообщает автор статьи.