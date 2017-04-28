Эммануэль Макрон - кандидат, которого считают слишком красивым, слишком молодым и слишком избалованным

Журналистка Кристин Клерк наблюдала за президентами Французской Республики на протяжении всей своей карьеры. В интервью швейцарской газете Le Temps Клерк, автор книги "Я видела пять президентов, потерпевших неудачу", анализирует стратегию, выбранную центристским кандидатом Эммануэлем Макроном для своего финального рывка.

"Эммануэль Макрон вызывает большое любопытство и восхищение, поскольку пройденный им путь и правда удивителен. Менее чем за год он оказался способен уйти из правительства и создать движение, не опасаясь насмешек. Я считаю, что он - говоря словами Франсуа Миттерана - обладает "бетонным стержнем", что не мешает ему иметь слабости. Эта внутренняя сила позволяет ему преодолевать трудности и продолжать действовать. Он является символом для народа, который нуждается в надежде и свежих идеях. Важен еще и сам контекст. Макрон пришел в тот момент, когда две традиционные партии находились в процессе раскола", - считает Клерк.

"Эммануэль Макрон ведет разговор скорее с глобализированной и состоятельной Францией. Но на его митингах всегда огромное число молодежи не из буржуазных семей и не из больших городов. Интересуясь его электоратом, надо отдавать себе отчет в том, что он также ведет разговор с разгневанной Францией, в частности, с теми молодыми людьми, которые надеются выпутаться из создавшегося положения. Он пробуждает надежду. Однако очевидно, что ему мало что известно о глубинной Франции. Ему еще предстоит ее изучить", - отмечает журналистка.

"Чтобы смело выступать против крайне правых, необходимо останавливаться на основных проблемах, настаивать на том, что политика Марин Ле Пен не разрешит трудностей, с которыми сталкиваются работники Whirlpool, например. Перед лицом обездоленных рыбаков или земледельцев он осмеливается говорить о том, что их положение еще ухудшится, если она придет к власти. Его выступления не всегда исполнены сочувствия, и порой ему немного не хватает душевности. Так происходит из-за недостатка опыта, необходимо почти телесно ощущать то, чем живут люди. У Эммануэля Макрона нет друга в каждой деревне, как у Жака Ширака и Франсуа Миттерана. Атакуя кандидата от крайне правых, он рискует также унизить малоимущих жителей. Тех людей, которых называют "беззубыми" или необразованными", - утверждает собеседница издания.

"Эммануэль Макрон - кандидат, которого считают слишком красивым, слишком молодым и слишком избалованным, но в то же время идущий к упадку народ желает его прихода. Это доказывает то, что у Франции еще есть будущее. Именно этого недостает в выступлениях Марин Ле Пен. Она мало взывает к гордости и благородству. Недостаточно беспрестанно ссылаться на Жанну д'Арк и на величие Франции, надо сказать людям, что они сами тоже великие", - заявляет Клерк.

"Для президентской кампании нормально, когда в какие-то моменты возникает чувство легкого опьянения. Встреча с толпой представляет собой нечто вроде любовного оргазма, и именно ради этого занимаются политикой. Макрону следует быть осторожным. При малейшем разочаровании любовное чувство может быстро перейти в ненависть. На данный момент медийное пространство чрезмерно эксплуатирует его образ. Но Эммануэль Макрон расчетлив и рационален, и он уже не раз это доказал. По крайней мере, если исключить какой-то несчастный случай или неудачное выражение, мне представляется невозможной победа "Национального фронта" на этих выборах", - утверждает Клерк.